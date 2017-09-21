В День без автомобиля в Могилеве устроят вечерний заезд, завтра - уроки велобезопасности

В День без автомобиля велосипедисты устроят вечерний заезд по центру города. Затем они соберутся у Дворца культуры области на проспекте Пушкинском. В воскресенье европейская неделя мобильности, которая Могилеве">началась в Могилеве 16 сентября, завершится велошколой «Безопасный велосипед» от веломагазина-веломастерской «От винта!».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Вечерний велозаезд пройдет в Могилеве сегодня, 22 сентября. Велосипедисты стартуют от музея им. Павла Масленикова в 19.00, проедут по улице Первомайской до площади Славы. На время пробега — а это 30 минут — перекроют движение от проспекта Мира до площади Славы.

На площади Славы пройдут различные мероприятия и акции. В 19.30 на велодорожке около Дворца культуры области пройдет акция «Обозначь себя» с участием властей, ГАИ.

23 сентября в 10.00 начнется велошкола «Безопасный велосипед» от веломагазина-веломастерской «От винта!». Она пройдет в областной научно-технической библиотеке по адресу: улица Космонавтов, 19, этаж 6. Слушателям расскажут о неделе мобильности, о том, какое отношение к ней имеют велосипедисты, а также о правилах езды на велосипеде и его устройстве.