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Памятник Давиду Городенскому появится в Гродно не раньше октября

22.09.2017 15:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Подарка на День города в виде нового памятника не будет. Скульптура Давида Городенского будет готова только в октябре. Об этом рассказал мастер Сергей Оганов, сообщает hrodna.life.


Напомним, эскиз Сергея Оганова победил в конкурсе проектов. Лучшее предложение определили в Гродно 12 апреля. Тогда в конкурсе участвовало 13 работ. Деньги на памятник выделил меценат Анатолий Коробач — основатель минской фирмы «Хорс-Моторс», уроженец Красносельского, что под Волковыском.

Памятник знаменитому каштеляну гродненского замка установят на пересечении улиц Замковой и Давыда Городенского. Памятник будет состоять из двух частей: постамента и самой скульптуры. Высота скульптупы вместе с постаментом будет составлять 3,75 м.

«Торопиться в этой ситуации я не вижу смысла, — рассказывает Сергей. — Хочется хороший и качественный памятник сделать, так что, скорее всего, он появится в Гродно в октябре. Работы еще много, несмотря на то, что я с августа работаю ежедневно с 8.30 до 18.00. На большее сил не хватает. Довольно трудно резать и колоть гранит».

 
Теги: Гродно
 
 
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Подарка на День города в виде нового памятника не будет. Скульптура Давида Городенского будет готова только в октябре.

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