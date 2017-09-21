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На площадь Ленина в День города можно будет попасть через 5 КПП

22.09.2017 15:10 — Новости Общества | Tut.by  
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В День города, 23 сентября, в центре областного центра вводится временный запрет движения транспорта, а на плошади Ленина появятся пять КПП, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


С восьми утра до полуночи нельзя будет парковаться на площади Тызенгауза, улицах Социалистическая, Свердлова и Парижской Коммуны. На этот же период введут запрет на движение по улицах Дзержинского (от 17 Сентября до Социалистической), Социалистической (от Карбышева до Кирова), Ожешко (от Ленина до Дзержинского), Горького (от площади Тызенгауза до Лермонтова), Телеграфной, Карбышева (от Телеграфной до Социалистической) и площади Тызенгауза.

Что касается самого празднования, то на площади Ленина будет пять КПП. Работать эти пункты начнут 23 сентября с 9.00 и до завершения праздничных мероприятий. Милиция напоминает, что на праздник не рекомендуется брать с собой спиртные напитки.


Также Госавтоинспекция предупреждает, что будут вводиться ограничения движения транспорта в районе улиц Карбышева, 17 Сентября, Горького и советуют автомобилистам оставлять свои машины на прилегающих к центру города парковках.

 
 
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В День города, 23 сентября, в центре областного центра вводитсяся временное запрещение движения транспорта, а на плошади Ленина появятся пять КПП

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