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Некоторые виды сигарет подорожают в Беларуси с 1 октября
22.09.2017 15:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 сен — Sputnik. Некоторые виды сигарет с 1 октября поднимутся в цене, сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства по налогам и сборам Беларуси.
Белорусские производители имеют право ежемесячно устанавливать максимальные розничные цены на табачные изделия.
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Так, уже с 1 октября станут дороже некоторые марки сигарет производства компании "Табак-инвест". Например, Monte Carlo Evolution Blue, Monte Carlo Evolution Silver, Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue, Monte Carlo Azure и Camel Black поднимутся в стоимости на пять копеек.
Кроме того, станут дороже и сигареты марки Winston, а также Sobranie. Их стоимость также поднимется всего на пять копеек.
Ежемесячное поднятие цен на сигареты, как правило, не сильно заметны покупателям. Впрочем, за год стоимость пачки может подняться более, чем на 50 копеек.
Минздрав уже заявлял о своем предложении повышать акцизы как на табачную, так и на алкогольную продукцию. Кроме этого, вскоре ожидается принятие обновленного "антитабачного" декрета, который введет больше ограничений на торговлю сигаретами.
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Несколько брендов табачных изделий уже с октября подорожают еще на пять копеек.
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