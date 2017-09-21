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ГТК частично признал свою вину в очередях на границе

22.09.2017 15:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 сен — Sputnik. Государственный таможенный комитет Беларуси частично признает свою вину в периодических очередях на западных границах республики.

В пятницу президент принял главу ГТК Юрия Сенько с докладом и поинтересовался у него, в том числе, вопросами очередей на границах. "Чтобы не было к нам претензий, что очереди большие, совершенствуем ли мы эту работу по контролю на границе и пропуску товаров, физических лиц и транспорта. Как у нас обстоят здесь дела?" — спросил президент.

Его слова привели Sputnik в пресс-службе главы государства.

Позднее Сенько отметил в беседе с журналистами, что отчасти вопрос ликвидации очередей должен решаться в том числе на белорусской стороне.

"Вопрос частично и к нам. Основные вопросы по польскому направлению у нас решены. Как правило, в этом году у нас очередей не возникало по грузам. Незначительные были нюансы, связанные с работой в выходные дни. Это физические лица, которые выезжают за границу и возвращаются обратно. Небольшие, скажем, очереди", — сказал Сенько.

В то же время, по его словам, остаются проблемы с пропуском транспорта и оформлением грузов в пунктах "Каменный Лог" и "Урбаны" на границах с Литвой и Латвией. В этих пунктах пропуска требуется частично видоизменить инфраструктуру.

"Часть инвестиций уже найдена за счет международной технической помощи. Частично эти вопросы будут решены за счет национального бюджета", — сказал Сенько.

Глава ГТК заверил, что уже в 2018 году пропускную способность пунктов пропуска на главных транзитных направлениях удастся увеличить.

 
Теги: Минск
 
 
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В основном в очередях виноваты белорусы, которые ездят на "закупы" в Литву и Польшу, глава ведомства Юрий Сенько пообещал решить проблемы в 2018 году.

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