На подготовку места для памятника княгине Ольге в Витебске потратят 1,1 млн рублей

В центре Витебска появится памятник киевской княгине Ольге — согласно легенде, ее считают основательницей города. ЖКХ планирует подготовить место для установки монумента на улице Ленина.





Городское ЖКХ объявило тендер на капитальный ремонт улицы Ленина и благоустройство территории для размещения памятника княгине Ольге. Однако в документах тендера не указано, какое конкретно место будут готовить для установки монумента.

Работы по подготовке места для установки памятника обойдутся местному бюджету в 1 млн 154 тыс. рублей. Сколько будет стоить сам памятник, пока неизвестно. Для сравнения: создание и установка скульптуры князя Александра Невского с женой и сыном обошлась городу в 339,6 тыс. рублей, чуть меньше в пересчете по курсу доллара стоил памятник князю Ольгерду. Средства на их изготовление собирали на городских субботниках.





Напомним, что конкурс на создание памятника легендарной основательнице города проходил в 2009 и 2010 годах. Тогда победил проект минского скульптора Владимира Слободчикова. Монумент планировали установить на углу улицы Ленина и проспекта Фрунзе, недалеко от Летнего амфитеатра.

По первоначальному проекту княгиня Ольга стояла на носу ладьи, а позади нее сидели три воина. По замыслу скульптора, памятник должен украшать водопад, символизирующий Двину. Однако на художественном совете Министерства культуры автору указали, что в таком виде монумент практически полностью копирует киевский памятник Лыбеди и ее братьям Кию, Щеку и Хориву. В результате Ольгу «пересадили» в центр ладьи.

Многие эксперты выступали против установки этого памятника в Витебске: легенда об основании города киевской княгиней страдает анахронизмами. Известный витебский краевед Аркадий Подлипский опубликовал историю о том, как в 1970-х годах в Витебске инспирировали празднование 1000-летия города, после чего фигура княгини Ольги прочно укрепилась на пьедестале его основательницы.