ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На подготовку места для памятника княгине Ольге в Витебске потратят 1,1 млн рублей

22.09.2017 16:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В центре Витебска появится памятник киевской княгине Ольге — согласно легенде, ее считают основательницей города. ЖКХ планирует подготовить место для установки монумента на улице Ленина.


Городское ЖКХ объявило тендер на капитальный ремонт улицы Ленина и благоустройство территории для размещения памятника княгине Ольге. Однако в документах тендера не указано, какое конкретно место будут готовить для установки монумента.

Работы по подготовке места для установки памятника обойдутся местному бюджету в 1 млн 154 тыс. рублей. Сколько будет стоить сам памятник, пока неизвестно. Для сравнения: создание и установка скульптуры князя Александра Невского с женой и сыном обошлась городу в 339,6 тыс. рублей, чуть меньше в пересчете по курсу доллара стоил памятник князю Ольгерду. Средства на их изготовление собирали на городских субботниках.


Напомним, что конкурс на создание памятника легендарной основательнице города проходил в 2009 и 2010 годах. Тогда победил проект минского скульптора Владимира Слободчикова. Монумент планировали установить на углу улицы Ленина и проспекта Фрунзе, недалеко от Летнего амфитеатра.

По первоначальному проекту княгиня Ольга стояла на носу ладьи, а позади нее сидели три воина. По замыслу скульптора, памятник должен украшать водопад, символизирующий Двину. Однако на художественном совете Министерства культуры автору указали, что в таком виде монумент практически полностью копирует киевский памятник Лыбеди и ее братьям Кию, Щеку и Хориву. В результате Ольгу «пересадили» в центр ладьи.

Многие эксперты выступали против установки этого памятника в Витебске: легенда об основании города киевской княгиней страдает анахронизмами. Известный витебский краевед Аркадий Подлипский опубликовал историю о том, как в 1970-х годах в Витебске инспирировали празднование 1000-летия города, после чего фигура княгини Ольги прочно укрепилась на пьедестале его основательницы.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЖКХ собирается подготовить место для установки монумента на улице Ленина.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Марцовае" пиво, дубняк и старка. Какие алкогольные напитки пили белорусы 150 лет назад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика