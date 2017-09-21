Книги от президента и значок от главы КГК. Анфимов передал Лукашенко привет от первоклассницы

Привет от первоклассницы одной из сельских школ передал президенту глава КГК Леонид Анфимов. Выполнил он это, по его словам, по личному поручению девочки.

Историю глава КГК озвучил во время рабочей встречи с президентом .

Как сообщает пресс-служба главы государства, «Леонид Анфимов смог привнести в доклад нотку душевности, рассказав о своем посещении в День знаний Слободковской средней школы Браславского района».

Одна из первоклассниц, когда Леонид Анфимов вручал ей книгу «Беларусь — наша Радзіма», поинтересовалась, не он ли Александр Лукашенко. Услышав отрицательный ответ, девочка попросила передать от первоклассников школы привет президенту. «С каким сердцем и чувством она это попросила! Я, конечно, не могу не выполнить эту просьбу и, сдерживая обещание перед девочкой, передаю вам привет не только от первоклассников, но и всех учащихся этой школы со словами огромной благодарности», — сказал он.

«Может, эта девочка вырастет и станет хорошим, душевным контролером в стране?» — в шутку предположил Александр Лукашенко.

«Почему бы и нет? Но, вы знаете, я такого от нее не ожидал просто. Это было настолько неподдельно, и никто ее, естественно, не готовил к этому. От всего сердца сказала», — подчеркнул Леонид Анфимов.

К слову, один будущий контролер в Слободковской школе точно подрастает. Как сообщается на сайте учреждения, когда в День знаний Анфимов вручал первоклассникам книги — подарок от президента, один из малышей полюбопытствовал, что за значок на пиджаке у представителя власти, и сказал, что тоже хотел бы такой носить.

Леонид Анфимов рассказал про свой нагрудный знак в форме национального флага и пообещал первокласснику в ближайшее время исполнить его желание.



Фото с сайта Слободковской средней школы

Чиновник обещание выполнил — 20 сентября значок мальчику вручил председатель комитета государственного контроля Витебской области Вадим Зарянкин.