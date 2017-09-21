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Кости возле садика: в Могилеве найдены останки времен ВОВ
22.09.2017 17:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 сен — Sputnik. Устанавливается принадлежность останков человеческого теле, которые были обнаружены в Могилеве, сообщили Sputnik в пятницу специалисты Госкомитета судебных экспертиз Беларуси.
Находка была обнаружена при проведении земляных работ на территории детского сада по улице Котовского в Могилеве.
На место была вызвана оперативная группа МВД, также по вызову выехали и специалисты ГКСЭ.
Эксперты определили, что костные останки находились в земле более 65-70 лет. Более точная принадлежность будет установлена после детального исследования представителями ГКСЭ.
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Предварительные данные свидетельствуют о том, что кости пролежали в земле не менее 65-70 лет.
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