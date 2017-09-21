Россиянку, потерявшую документы при вылете рейсом «Минск-Киев», украинские пограничники обвинили в провозе наркотиков и отправили ее в Беларусь. Белорусские пограничники усомнились в правдивости истории.

«Пограничники в международном аэропорту „Борисполь“ задержали гражданку России, у которой в личных вещах обнаружили наркотическое вещество. Женщина прибыла рейсом „Минск-Киев“. Проследовав на паспортный контроль, она не предоставила разрешительных документов для пересечения государственной границы: сказала, что документы якобы потеряла в самолете», — рассказали в Госпогранслужбе Украины.

В ведомстве отметили, что во время беседы у россиянки наблюдались признаки наркотического опьянения. Пограничникам она сообщила, что ей 37 лет, она гражданка России и прибыла в Украину работать в одной из компаний по продаже билетов.

«В дальнейшем, в ходе проверки, служебная собака, натренированная на выявление наркотических веществ, сработала на сумочку россиянки. В ней пограничники нашли два свертка в фольге с веществом белого цвета. По данному факту проинформированы сотрудники Нацполиции», — говорится в сообщении ведомства.

Позже выяснилось, что женщину никто не задерживал и ее отправили обратно в Минск.

«Данную гражданку России украинская сторона возвратила на территорию Беларуси обратным рейсом 20 сентября по причине отсутствия необходимых документов, дающих право на пересечение границы. Никаких документальных доказательств, подтверждающих обнаружение у нее наркотических средств, о которых заявила украинская сторона, представлено не было», — прокомментировал ситуацию официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

Он отметил, что попытка незаконного перемещения наркотиков через границу в любом государстве влечет возбуждение уголовного производства и задержание подозреваемого, а украинскими коллегами это сделано не было.

«В связи с этим данное утверждение логично вызывает сомнения. Как пояснила сама гражданка России, свои документы она утеряла при вылете из Национального аэропорта „Минск“ непосредственно после пограничного контроля, так как ранее без всяких проблем прошла оформление на вылет», — дополнил Антон Бычковский.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе Госпогранслужбы Украины не удалось.