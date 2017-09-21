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Уже не могла идти. В Городокском районе нашли пенсионерку, которая три дня назад ушла за грибами
22.09.2017 18:28 — Новости Общества | Tut.by
В Городокском районе более трех суток искали заблудившуюся в лесу пенсионерку. Розыск увенчался успехом, но когда подоспела помощь, женщина уже совсем обессилела. Подробности
Вечером 19 сентября в Городокский РОВД сообщили, что утром в лес за грибами ушла 68-летняя женщина, но дорогу домой она найти не смогла.
Поиск пропавшей шел несколько суток. В нем участвовали милиционеры, волонтеры Красного Креста, спасатели, военнослужащие.
Пенсионерку отыскали днем 22 сентября — женщина находилась на болоте вблизи одной из деревень. Пенсионерка уже не могла самостоятельно передвигаться. Ей оперативно оказали медицинскую помощь.
Найденная женщина — одна из трех пропавших грибников, которых
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В поиске участвовали милиционеры, волонтеры Красного Креста, спасатели, военнослужащие.
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