Сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков посетил «Минскводоканал» и поручил руководству предприятия активнее работать над снижением потерь воды в системе водоканала. Об этом сообщает БЕЛТА .



Фото с сайта minskvodokanal.by

«По Минску сейчас потери воды 23% — это уму непостижимо, практически четверть всего объема воды уходит неизвестно куда. Мы ее добыли, подали, очистили — и потеряли», — возмутился премьер.

Андрей Кобяков поручил навести порядок в этой части.