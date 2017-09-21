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Почти четверть объема уходит неизвестно куда. Премьер возмущен потерями воды в "Минскводоканале"

22.09.2017 18:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков посетил «Минскводоканал» и поручил руководству предприятия активнее работать над снижением потерь воды в системе водоканала. Об этом сообщает БЕЛТА.


Фото с сайта minskvodokanal.by

«По Минску сейчас потери воды 23% — это уму непостижимо, практически четверть всего объема воды уходит неизвестно куда. Мы ее добыли, подали, очистили — и потеряли», — возмутился премьер.

Андрей Кобяков поручил навести порядок в этой части.

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы воду добыли, подали, очистили - и потеряли", - возмутился премьер.

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