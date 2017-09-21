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В аэропорту в Москве задержали семейную пару из Беларуси, которую искал Интерпол
22.09.2017 19:32 — Новости Общества | Tut.by
В московском аэропорту «Шереметьево» задержали супружескую пару из Беларуси, которая скрывалась от уголовного преследования в Камбодже и находилась в международном розыске по линии Интерпола, сообщает
Мужчину и женщину подозревают в совершении тяжких преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебных полномочий), ч.2 ст. 235 (легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем) и ч.3 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) Уголовного кодекса Беларуси.
Несмотря на предпринятые супружеской парой меры конспирации, их передвижения по миру контролировали сотрудники ГУБОПиК МВД, сообщается на сайте ведомства. Благодаря международному и межведомственному взаимодействию установили, что они находятся на территории Камбоджи.
Супружескую пару задержало главное отделение миграционного департамента Камбоджи при содействии сотрудников белорусского посольства во Вьетнаме. Мужчину и женщину депортировали в Россию, где их задержали на пограничном контроле.
Сейчас решается вопрос о помещении их под арест, чтобы экстрадировать в Беларусь.
Против супружеской пары возбудили уголовные дела по материалам, собранным сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД. Их расследует главное следственное управление центрального аппарата СК Беларуси.
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В московском аэропорту "Шереметьево" задержали супружескую пару из Беларуси, которая скрывалась от уголовного преследования в Камбодже и находилась в...
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