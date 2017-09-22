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Мировой рекорд, новый музей МТЗ и танцы. В Минске с размахом отметили День машиностроителя

22.09.2017 22:03 — Новости Общества | Tut.by  
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В пятницу у МТЗ отмечали День машиностроителя. С двух часов дня на площадке у завода играла музыка, были выставлены образцы белорусской техники. С погодой повезло, поэтому на мероприятие пришло немало людей. Для них был организован концерт, а выездная торговля предлагала еду и напитки. Атмосфера праздника для рабочих и не только — в нашем фоторепортаже.


День машиностроителя организовали на площадке возле проходной Тракторного завода. Тут поставили палатки с едой, сцену и образцы белорусской техники: от МАЗа до «Джили». На площадке провели и спортивные соревнования. Так, гендиректор Торгового дома «МТЗ-Сибирь», мастер спорта по самбо и дзюдо Дмитрий Белайц установил новый мировой рекорд. Он сдвинул с места самый мощный серийный трактор BELARUS-3522 весом 19 тонн и протянул его 5,8 метра. Кроме того, сегодня торжественно открыли музей МТЗ с интерактивными зонами и возможностью купить уменьшенные копии тракторов.





Дмитрий Белайц готовится установить новый мировой рекорд







Белайц после установления нового мирового рекорда

Гендиректор МТЗ Федор Домотенко (справа) перерезает красную ленту на открытии нового музея Тракторного завода


























 
 
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Атмосфера праздника для рабочих и не только - в нашем фоторепортаже.

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