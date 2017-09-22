|
Мировой рекорд, новый музей МТЗ и танцы. В Минске с размахом отметили День машиностроителя
22.09.2017 22:03 — Новости Общества | Tut.by
В пятницу у МТЗ отмечали День машиностроителя. С двух часов дня на площадке у завода играла музыка, были выставлены образцы белорусской техники. С погодой повезло, поэтому на мероприятие пришло немало людей. Для них был организован концерт, а выездная торговля предлагала еду и напитки. Атмосфера праздника для рабочих и не только — в нашем фоторепортаже.
День машиностроителя организовали на площадке возле проходной Тракторного завода. Тут поставили палатки с едой, сцену и образцы белорусской техники: от МАЗа до «Джили». На площадке провели и спортивные соревнования. Так, гендиректор Торгового дома «МТЗ-Сибирь», мастер спорта по самбо и дзюдо Дмитрий Белайц установил новый мировой рекорд. Он сдвинул с места самый мощный серийный трактор BELARUS-3522 весом 19 тонн и протянул его 5,8 метра. Кроме того, сегодня торжественно открыли музей МТЗ с интерактивными зонами и возможностью купить уменьшенные копии тракторов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Атмосфера праздника для рабочих и не только - в нашем фоторепортаже.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии