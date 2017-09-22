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Трудовая реформа во Франции – Макрон подписал постановления

22.09.2017 21:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 сен — Sputnik. Французский президент Эммануэль Макрон подписал постановления по трудовой реформе, несмотря на акции протестов недовольных граждан страны.

Трудовая реформа во Франции – Макрон подписал постановления
© AFP/ PHILIPPE HUGUEN
Парижане протестуют против изменения трудового законодательства

Подписание документов в прямом эфире транслировали в пятницу французские телеканалы. Как сообщил Макрон, он подписал пять постановлений по реформе трудового законодательства. Президент подчеркнул, что исполнил свои предвыборные обещания, а такая глубокая реформа рынка труда необходима Франции и французам.

По словам Макрона, изменения предусматривают прагматичные меры для малых и средних предприятий. Также лидер страны считает, что трудящиеся и профсоюзные организации получат новые права.

Реформа коснется контрактов о приеме на работу, процедуры увольнения и других отношений субъектов трудового права. Власти надеются, что реализация изменений приведет к сокращению безработицы во Франции.

В свою очередь профсоюзы считают, что реформа принесет пользу лишь работодателям, а трудящиеся, наоборот, окажутся в более сложной ситуации.

Многотысячная акция протеста против реформы трудового законодательства прошла 12 сентября в Париже. Протестующие вышли на центральные улицы Парижа, им не помешал даже сильный дождь.

Подобные акции также прошли в Марселе, Кане, Лионе и других городах Франции. Протесты из-за реформы проходили и летом прошлого года.

 
Теги: Минск
 
 
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Положения реформы направлены на развитие социального диалога в компаниях и усиление экономической привлекательности страны.

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