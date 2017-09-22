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Трудовая реформа во Франции – Макрон подписал постановления
22.09.2017 21:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 сен — Sputnik. Французский президент Эммануэль Макрон подписал постановления по трудовой реформе, несмотря на акции протестов недовольных граждан страны.
© AFP/ PHILIPPE HUGUEN
Подписание документов в прямом эфире транслировали в пятницу французские телеканалы. Как сообщил Макрон, он подписал пять постановлений по реформе трудового законодательства. Президент подчеркнул, что исполнил свои предвыборные обещания, а такая глубокая реформа рынка труда необходима Франции и французам.
По словам Макрона, изменения предусматривают прагматичные меры для малых и средних предприятий. Также лидер страны считает, что трудящиеся и профсоюзные организации получат новые права.
Реформа коснется контрактов о приеме на работу, процедуры увольнения и других отношений субъектов трудового права. Власти надеются, что реализация изменений приведет к сокращению безработицы во Франции.
В свою очередь профсоюзы считают, что реформа принесет пользу лишь работодателям, а трудящиеся, наоборот, окажутся в более сложной ситуации.
Подобные акции также прошли в Марселе, Кане, Лионе и других городах Франции. Протесты из-за реформы проходили и летом прошлого года.
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Положения реформы направлены на развитие социального диалога в компаниях и усиление экономической привлекательности страны.
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