В День без автомобиля велосипедисты Могилева устроили заезд по центру города

В День без автомобиля велосипедисты проехали по центру Могилева, чтобы напомнить о проблемах экологии и своих собственных. Ради велопробега центральную улицу перекрыли на полчаса.

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23 сентября в 10.00 начнется велошкола «Безопасный велосипед» от веломагазина-веломастерской «От винта!». Так в Могилеве завершится европейская неделя мобильности, которая началась 16 сентября