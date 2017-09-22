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В День без автомобиля велосипедисты Могилева устроили заезд по центру города
23.09.2017 00:38 — Новости Общества | Tut.by
В День без автомобиля велосипедисты проехали по центру Могилева, чтобы напомнить о проблемах экологии и своих собственных. Ради велопробега центральную улицу перекрыли на полчаса.
23 сентября в 10.00 начнется
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Ради них перекрыли центральную улицу города.
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