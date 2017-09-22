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Историческая справедливость: здание бывшего костела в Давид-Городке вернули католикам

23.09.2017 07:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Здание, где почти 70 лет размещалось учреждение культуры, передано Пинской диоцезии Римско-Католической Церкви в Беларуси.


Фото Елены Павловской с сайта radzima.org

Костел был построен в 1938 году на средства местных жителей, с приходом новой власти его перестроили под клуб. Дом культуры размещался здесь почти 70 лет.

В рамках проведения областного праздника тружеников села «Дожинки — 2017» в Давид-Городке благоустроили порядка 30 различных объектов. В том числе проведена реконструкция бывшего кинотеатра «Заря» под Дом культуры. Таким образом, главное учреждение культуры города переехало на центральную площадь.


Фото со странички на Фейсбуке «Чароўнае Палесьсе»

Как рассказал Медиа-Полесью председатель Давид-Городокского горсовета Вячеслав Стадник, верующие уже начали работы по ремонту здания.

 
 
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