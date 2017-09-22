Сотрудники Копыльского ТЦСОН организовали и провели акцию «Построй свой дом»

С чего начинается настоящая крепкая семья? С обоюдного осознанного решения молодых людей стать мужем и женой, а затем и родителями. Хорошо, если для юношей и девушек примерами для подражания являются родители. А если не на кого равняться? Если будущие молодожены выросли в неполной или проблемной семье либо же совсем без родителей? Как и у кого учиться? В таком случае на помощь приходят заинтересованные в создании благополучных семей службы. Такие, как Копыльский ТЦСОН.





Именно сотрудники Центра многое делают для формирования осознанного родительства у ставших уже совершеннолетними детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Специалисты проводят различные мероприятия, направленные на повышение престижа семьи и стараются предупредить заключение ранних, не всегда обдуманных браков, и, как следствие, семейное неблагополучие. Поэтому акция «Построй свой дом» была направлена на развитие положительного отношения к семейной жизни, воспитание любви к детям, к семье и способствовала пропаганде здорового образа жизни.

В ГУ «Копыльский ТЦСОН» на учете состоит 22 выпускника интернатных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет.

Чтобы показать настоящую крепкую да к тому же и многодетную семью, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации Светлана Путейко, специалист отделения совместного проживания Татьяна Ракович вместе с детьми-сиротами навестили многодетную семью Инны и Василия Лагута из агрогородка Семежево, участников конкурса «Лучшая многодетная семья Минщины 2017 года». В их семье подрастают трое детей: дочь Александра и двое сынишек — Иван и Арсений. Инна поделилась секретами семейного счастья и научила, как приготовить сладкие угощения.

О свадебных традициях прошлого и ныне действующем проекте «Опекуны счастья» многодетным семьям и детям из числа детей-сирот рассказала старший научный сотрудник Копыльского краеведческого музея Татьяна Воронцова.

Также в рамках акции специалисты территориального Центра подарили сладости для детской радости и канцелярские принадлежности от районной общественной организации «Белорусский союз женщин» воспитанникам социального приюта социально-педагогического центра Копыльского района во время его посещения. Не стали исключением и детские дома семейного типа: Максимчик и Каленчиц из Копыля.

Запоминающаяся и поучительная встреча, в которой, кроме сотрудников Копыльского территориального центра социального обслуживания населения, приняли участие представители управления по труду, занятости и социальной защите, специалисты отдела ЗАГС райисполкома, а также врач-психиатр-нарколог Копыльской ЦРБ Марина Гайдель, прошла на базе Копыльского государственного колледжа. По ее окончании заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации территориального Центра Светлана Путейко провела тренинг с учащимися колледжа.

Подготовила Диана ТКАЧЕНКО