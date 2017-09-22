Неподалеку от рынка «Лагуна», что в микрорайоне «Ковалево» областного центра, идут строительные работы. Здесь забивают сваи под фундамент (их количество уже перевалило за тысячу) и выравнивают площадку. Через несколько лет на этом месте будет размещаться крытый рынок — своеобразное продолжение уже существующего.



Фото: Заря

— В настоящее время осуществляются подготовительные работы, — объясняет ZARYA.BY гендиректор ООО «Лагуна» Наталья Ильницкая. — Мы проводим их сами, у нас имеются необходимые разрешения на эти виды деятельности. В текущем году, до наступления зимы, планируем успеть подготовить площадку и приступить к заливке монолита. А затем работники «Полесьежилстроя» начнут возводить коробку здания. Ведь проект крытого рынка уже разработан.

Таким образом, на площади порядка 6,5 тысяч квадратных метров появится новый объект, который будет представлять трехэтажное здание. На первом этаже появятся торговые ряды для реализации продовольственных товаров, лаборатория, морозильные камеры, склады. На втором можно будет приобрести промтовары, третий предназначается для офисов.

Одним словом, здесь возникнет настоящий торговый центр. Возле него оборудуют большое количество парковочных мест, чтобы у покупателей не возникло никаких трудностей с подъездом.

На новом рынке предусмотрена установка эскалатора, будет доступен широкий ассортимент услуг. Планируется организация места под кафе, ремесленники смогут арендовать свободные площади и т.д. В здании рынка также найдется место для музея «Моряк», в котором хранится множество морской атрибутики и экспонатов. А торговых точек здесь будет не меньше полутысячи, в настоящее время некоторые предприниматели уже подают заявки.

Следует отметить, что после строительства новой части рынка старая будет постепенно демонтироваться. Какое время займет данный процесс, сейчас сказать трудно. Но руководство «Лагуны» рассчитывает построить крытый рынок уже через два года.

— Планируем закончить работы к тысячелетию города, чтобы порадовать брестчан, — говорит Наталья Ильницкая. — Ведь собственно сама идея возникла, когда жители микрорайона «Ковалево» стали обращаться с просьбами расширить торговлю на нашем рынке. Люди не хотят ехать в центр за продуктами, когда есть возможность приобретать их недалеко от дома. По сути, рынок будет ориентирован на жителей близлежащих спальных микрорайонов, в том числе и нового с одноименным названием «Лагуна». Впрочем, для предпринимателей тоже создадим все удобства, чтобы комфортно работать в новых и уютных павильонах.