Как распознать животное в лесу по голосу

Любой посторонний звук в лесу настораживает. Одно дело, когда перекрикиваются люди. Но можете ли вы по голосу определить животное? В разгар грибного сезона, когда тысячи белорусов даже в будний день едут в лес за дарами природы, это важно знать. TUT.BY сделал подборку голосов животных, которыми населены наши леса.

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