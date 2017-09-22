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Как распознать животное в лесу по голосу

23.09.2017 09:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Любой посторонний звук в лесу настораживает. Одно дело, когда перекрикиваются люди. Но можете ли вы по голосу определить животное? В разгар грибного сезона, когда тысячи белорусов даже в будний день едут в лес за дарами природы, это важно знать. TUT.BY сделал подборку голосов животных, которыми населены наши леса.

 

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В разгар грибного сезона, когда тысячи белорусов даже в будний день едут в лес за дарами природы, это важно знать, что за дичь ходит рядом. TUT.BY сделал подборку...

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