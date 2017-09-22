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Британцы составили петицию за сохранение сервиса Uber в Лондоне

23.09.2017 09:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 сен — Sputnik. Массовое недовольство граждан вызвало намерение властей отказаться от онлайн-сервиса по заказу такси Uber в Лондоне. Не меньше 420 тысяч человек в Великобритании подписали петицию на портале change.org с требованием сохранить сервис.

Британцы составили петицию за сохранение сервиса Uber в Лондоне
© Sputnik/ Евгений Казарцев
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"Компания Transport for London и ее председатель, мэр, поддались маленькой группе людей, которая хочет ограничить выбор потребителей. Если это решение останется в силе, это лишит работы больше 40 тысяч лицензированных водителей, а также оставит миллионы лондонцев без дешевого и удобного транспорта", — говорится в тексте петиции.

Лицензия компании Uber London Limited на деятельность в Лондоне истекает 30 сентября. Власти сообщили о том, что не намерены продлевать ее из соображений безопасности. Полиция Лондона неоднократно фиксировала случаи, когда пассажиры Uber подвергались опасности. В частности, недовольство властей вызывал тот факт, что водители частного такси не проходят соответствующую проверку перед наймом и выходом на рейс.

Такси Uber — одно из самых недорогих в Лондоне. Мобильным приложением пользуются около 3,5 миллионов человек в британской столице, в качестве водителей работает около 40 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Более 400 тысяч человек подписали петицию против отказа от онлайн-сервиса Uber в британской столице.

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