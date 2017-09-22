Сотни волонтеров приехали сегодня в Беловежскую пущу на поиски ребенка

МИНСК, 23 сен — Sputnik. Сотни добровольцев в субботу собираются в деревне Новый Двор для продолжения поисков пропавшего неделю назад десятилетнего Максима Мархалюка, рассказали Sputnik в поисково-спасательном отряде "Ангел".

Мальчик пропал в субботу 16 сентября — предположительно, ушел по грибы в Беловежскую пущу и потерялся. С тех пор его в Свислочском районе ищут сотни человек — волонтеры, МЧС, военные, милиция и школьные учителя.

Уже с семи утра в субботу в Новом Дворе собираются сотни волонтеров со всей республики. На выходные у "Ангела" запланирована масштабная поисковая операция: прочесывать будут не только территорию пущи, но и ближайшие населенные пункты, дороги, поля.

Для поисков Максима Мархалюка МЧС использует вертолеты и проверяет территорию с тепловизорами, а водолазы уже спускались в болото. В поисково-спасательной операции участвуют сотрудники правоохранительных органов, Красного креста, местные жители и поисково-спасательные отряды со всей страны. Хотя прошла уже неделя с момента пропажи ребенка, многие не теряют надежды найти его живым и невредимым.

Из-за огромного резонанса, который вызвало в обществе исчезновение ребенка, в интернете появляется много ложной и спекулятивной информации — заявления от будто бы экстрасенсов и ясновидящих и иная дезинформация.

Штаб волонтеров для поисков мальчика расположился на территории местной школы — ее администрация уже попросила местных жителей по возможности помогать приехавшим со всей страны людям едой, питьем или ночлегом.

Поисковики подчеркивают, что особенно ждут здесь людей, имеющих навыки организации и координации людей, участвующих в масштабных поисковых операциях.