Звездные разлучницы: прочно ли счастье на чужом несчастье

МИНСК, 23 сен — Sputnik. В одной из песен Ирины Аллегровой есть строчка "Угнала тебя, угнала, ну и что же тут криминального". Некоторые белорусские и российские селебрити, по всей видимости, придерживаются такого же мнения и ничего против любовных треугольников не имеют, в чем они сами не раз признавались в интервью.



© Sputnik/ Евгения Новоженина Актриса Эвелина Бледанс рассказала о расставании с мужем

Sputnik выяснил, какие артисты готовы бороться за свою любовь, невзирая ни на какие жизненные обстоятельства.

Пелагея

О романе певицы и 24-летнего хоккеиста Ивана Телегина стало известно весной прошлого года. Отношения молодых людей очень обсуждались в обществе. Ведь у спортсмена на тот момент был жена, только-только родился сын.

Сама артистка отказывалась подтверждать, что встречается с Иваном. Но их периодически видели вместе. А вскоре на безымянном пальце артистки заметили дорогое обручальное кольцо.



© Sputnik/ Алексей Куденко На первом плане - игрок сборной России Иван Телегин и певица Пелагея

Летом 2016 года журналисты сообщили о тайной свадьбе Пелагеи и Ивана, на которую были приглашены только самые близкие пары. В январе 2017-го артистка впервые стала мамой: родила дочь, которую назвали Таисия.