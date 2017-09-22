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Звездные разлучницы: прочно ли счастье на чужом несчастье

23.09.2017 11:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 сен — Sputnik. В одной из песен Ирины Аллегровой есть строчка "Угнала тебя, угнала, ну и что же тут криминального". Некоторые белорусские и российские селебрити, по всей видимости, придерживаются такого же мнения и ничего против любовных треугольников не имеют, в чем они сами не раз признавались в интервью.

Звездные разлучницы: прочно ли счастье на чужом несчастье
© Sputnik/ Евгения Новоженина
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Sputnik выяснил, какие артисты готовы бороться за свою любовь, невзирая ни на какие жизненные обстоятельства.

Пелагея

О романе певицы и 24-летнего хоккеиста Ивана Телегина стало известно весной прошлого года. Отношения молодых людей очень обсуждались в обществе. Ведь у спортсмена на тот момент был жена, только-только родился сын.

Сама артистка отказывалась подтверждать, что встречается с Иваном. Но их периодически видели вместе. А вскоре на безымянном пальце артистки заметили дорогое обручальное кольцо.

Звездные разлучницы: прочно ли счастье на чужом несчастье
© Sputnik/ Алексей Куденко
На первом плане - игрок сборной России Иван Телегин и певица Пелагея

Летом 2016 года журналисты сообщили о тайной свадьбе Пелагеи и Ивана, на которую были приглашены только самые близкие пары. В январе 2017-го артистка впервые стала мамой: родила дочь, которую назвали Таисия.

✨Пелагея впервые вышла в свет с мужем Иваном Телегиным.

 
Теги: Минск
 
 
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Некоторые селебрити не скрывают, что увели своего мужчину у бывшей возлюбленной, а вот сложилось ли новое счастье на чужом несчастье – судите сами.

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