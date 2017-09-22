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Звездные разлучницы: прочно ли счастье на чужом несчастье
23.09.2017 11:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 сен — Sputnik. В одной из песен Ирины Аллегровой есть строчка "Угнала тебя, угнала, ну и что же тут криминального". Некоторые белорусские и российские селебрити, по всей видимости, придерживаются такого же мнения и ничего против любовных треугольников не имеют, в чем они сами не раз признавались в интервью.
© Sputnik/ Евгения Новоженина
Sputnik выяснил, какие артисты готовы бороться за свою любовь, невзирая ни на какие жизненные обстоятельства.
Пелагея
О романе певицы и 24-летнего хоккеиста Ивана Телегина стало известно весной прошлого года. Отношения молодых людей очень обсуждались в обществе. Ведь у спортсмена на тот момент был жена, только-только родился сын.
Сама артистка отказывалась подтверждать, что встречается с Иваном. Но их периодически видели вместе. А вскоре на безымянном пальце артистки заметили дорогое обручальное кольцо.
© Sputnik/ Алексей Куденко
На первом плане - игрок сборной России Иван Телегин и певица Пелагея
Летом 2016 года журналисты сообщили о тайной свадьбе Пелагеи и Ивана, на которую были приглашены только самые близкие пары. В январе 2017-го артистка впервые стала мамой: родила дочь, которую назвали Таисия.
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