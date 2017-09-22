ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В субботу около 1500 человек ищут 10-летнего мальчика в Беловежской пуще

23.09.2017 11:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В субботу, 23 сентября, продолжаются поиски 10-летнего Максима Мархалюка в Беловежской пуще. Мальчика ищут уже восьмые сутки. Это самая масштабная поисковая операция в нашей стране.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В деревню Новый Двор Свислочского района в субботу едут люди со всей Беларуси, ожидается прибытие отрядов поисковиков из Витебска и Гомеля. Как сообщает корреспондент TUT.BY, сегодня для участия в поисково-спасательной операции зарегистрировано около тысячи волонтеров отряда «Ангел. Еще около 500 человек — спасатели, военные, милиция, пограничники, лесники.

В 9 часов утра было общее построение, людей разделили на отряды и расставили по периметру леса. Каждому отряду определили квадрат для поиска. Отряд волонтеров сопровождает по два работника МЧС.

Также над лесом летают беспилотники, некоторые прочесывают территорию на квадроциклах. Ночью поиски не прекращаются, специалисты с тепловизорами выходят в лес и ищут ребенка.

На месте поисков развернута полевая кухня.

С каждым днем поисково-спасательной операции организация становится все лучше, люди работают слаженнее.

Добровольцев, которые приезжают для участия в поисках, просят брать с собой резиновые сапоги, непромокаемую и теплую одежду, желательно ярких расцветок.

Напомним, мальчик пропал в Беловежской пуще вечером в минувшую субботу. Около 20.00 мальчик уехал на велосипеде в сторону леса возле деревни Новый Двор и пропал. Милиционеры обнаружили в лесу велосипед ребенка.


Милиция просит всех, кто может знать о местонахождении мальчика, сообщить по телефонам: 8 033 688 62 50, 8 029 572 30 12, 8 015 133 32 82 либо позвонить в ближайшее отделение милиции по тел. 102.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня для участия в поисково-спасательной операции зарегистрировано около тысячи волонтеров отряда "Ангел. Еще около 500 человек - спасатели, военные, милиция,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Звездные разлучницы: прочно ли счастье на чужом несчастье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика