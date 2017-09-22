В субботу около 1500 человек ищут 10-летнего мальчика в Беловежской пуще

В субботу, 23 сентября, продолжаются поиски 10-летнего Максима Мархалюка в Беловежской пуще. Мальчика ищут уже восьмые сутки. Это самая масштабная поисковая операция в нашей стране.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В деревню Новый Двор Свислочского района в субботу едут люди со всей Беларуси, ожидается прибытие отрядов поисковиков из Витебска и Гомеля. Как сообщает корреспондент TUT.BY, сегодня для участия в поисково-спасательной операции зарегистрировано около тысячи волонтеров отряда «Ангел. Еще около 500 человек — спасатели, военные, милиция, пограничники, лесники.

В 9 часов утра было общее построение, людей разделили на отряды и расставили по периметру леса. Каждому отряду определили квадрат для поиска. Отряд волонтеров сопровождает по два работника МЧС.

Также над лесом летают беспилотники, некоторые прочесывают территорию на квадроциклах. Ночью поиски не прекращаются, специалисты с тепловизорами выходят в лес и ищут ребенка.

На месте поисков развернута полевая кухня.

С каждым днем поисково-спасательной операции организация становится все лучше, люди работают слаженнее.

Добровольцев, которые приезжают для участия в поисках, просят брать с собой резиновые сапоги, непромокаемую и теплую одежду, желательно ярких расцветок.

Напомним, мальчик пропал в Беловежской пуще вечером в минувшую субботу. Около 20.00 мальчик уехал на велосипеде в сторону леса возле деревни Новый Двор и пропал. Милиционеры обнаружили в лесу велосипед ребенка.





Милиция просит всех, кто может знать о местонахождении мальчика, сообщить по телефонам: 8 033 688 62 50, 8 029 572 30 12, 8 015 133 32 82 либо позвонить в ближайшее отделение милиции по тел. 102.