Появился вирус-вымогатель, требующий не деньги, а фото в стиле ню

МИНСК, 23 сен — Sputnik. В сети появился вирус-вымогатель nRansomware, который вместо денег требует от пользователей обнаруженные фотографии, сообщают мировые СМИ.



© REUTERS/ Kacper Pempel/Illustration/File Photo Вирус-вымогатель: ресурсы большинства госорганов РФ не атакованы

В MalwareHunterTeam опубликовали скриншот сообщения, которое приходит на компьютер, зараженный вирусом nRansomware.

Вредоносная программа блокирует компьютеры людей, после чего им приходит сообщение, в котором предлагается для восстановления доступа отправить десять своих интимных снимков.

"После этого мы проверим, действительно ли это ваши фото. В случае успешной идентификации вы получите код для разблокировки, а мы продадим ваши снимки в даркнете", — говорится в сообщении создателей вируса.

Пока нет данных, сколько людей пострадали от вируса-вымогателя и есть ли среди них белорусы. Однако установлено, что программа действительно работает.

Этим летом в Беларусь добрался другой вирус-вымогатель Petya . Мошенники пытались заблокировать ценную информацию на компьютере, после чего требовали выкуп в размере 300 долларов в биткоинах за восстановление доступа. Зараженные файлы присылались под видом резюме, финансовых отчетов и другой документации. С заявлениями в милицию тогда обратились представители нескольких крупных компаний Беларуси.