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Появился вирус-вымогатель, требующий не деньги, а фото в стиле ню
23.09.2017 13:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 сен — Sputnik. В сети появился вирус-вымогатель nRansomware, который вместо денег требует от пользователей обнаруженные фотографии, сообщают мировые СМИ.
© REUTERS/ Kacper Pempel/Illustration/File Photo
В MalwareHunterTeam опубликовали скриншот сообщения, которое приходит на компьютер, зараженный вирусом nRansomware.
Вредоносная программа блокирует компьютеры людей, после чего им приходит сообщение, в котором предлагается для восстановления доступа отправить десять своих интимных снимков.
"После этого мы проверим, действительно ли это ваши фото. В случае успешной идентификации вы получите код для разблокировки, а мы продадим ваши снимки в даркнете", — говорится в сообщении создателей вируса.
Пока нет данных, сколько людей пострадали от вируса-вымогателя и есть ли среди них белорусы. Однако установлено, что программа действительно работает.
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Компьютеры пользователей блокируются, после чего им приходит сообщение с предложением прислать десять своих интимных снимков.
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