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Появился вирус-вымогатель, требующий не деньги, а фото в стиле ню

23.09.2017 13:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 сен — Sputnik. В сети появился вирус-вымогатель nRansomware, который вместо денег требует от пользователей обнаруженные фотографии, сообщают мировые СМИ.

Появился вирус-вымогатель, требующий не деньги, а фото в стиле ню
© REUTERS/ Kacper Pempel/Illustration/File Photo
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В MalwareHunterTeam опубликовали скриншот сообщения, которое приходит на компьютер, зараженный вирусом nRansomware.

Вредоносная программа блокирует компьютеры людей, после чего им приходит сообщение, в котором предлагается для восстановления доступа отправить десять своих интимных снимков.

"После этого мы проверим, действительно ли это ваши фото. В случае успешной идентификации вы получите код для разблокировки, а мы продадим ваши снимки в даркнете", — говорится в сообщении создателей вируса.

Пока нет данных, сколько людей пострадали от вируса-вымогателя и есть ли среди них белорусы. Однако установлено, что программа действительно работает.

Этим летом в Беларусь добрался другой вирус-вымогатель Petya. Мошенники пытались заблокировать ценную информацию на компьютере, после чего требовали выкуп в размере 300 долларов в биткоинах за восстановление доступа. Зараженные файлы присылались под видом резюме, финансовых отчетов и другой документации. С заявлениями в милицию тогда обратились представители нескольких крупных компаний Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Компьютеры пользователей блокируются, после чего им приходит сообщение с предложением прислать десять своих интимных снимков.

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