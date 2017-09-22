Осенние ярмарки: картофель по 35 копеек покупать не торопятся

ВИТЕБСК, 23 сен — Sputnik. Ежегодные осенние ярмарки ассоциируется у белорусов с возможностью дешево запастись к зиме плодоовощной продукцией. У производителей же другая задача — повыгодней продать, чтобы после уборочной кампании в обороте появились "живые" деньги.

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Минске 2017 – инфографика на sputnik.by" title="Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Минске 2017 – инфографика на sputnik.by" class=""> © Sputnik/ Где пройдут осенние ярмарки в Минске

Корреспондент Sputnik Павел Вур побывал на осенней ярмарке, чтобы узнать, насколько это выгодно горожанам.

Где все?

На ярмарке, которая проходила на улице Ленина, — центральной в Витебске, в половине двенадцатого было немноголюдно.

"А что здесь делать?! Я был в прошлом году на ярмарке, так она раскинулась до площади Свободы, и там имелся большой выбор продукции, даже карасей привозили… Машин с картошкой было много, а сейчас только одна. В этом году я даже захватил с собой тележку, но ничего не купил. Хуже организовано все, хотя, читая про ярмарку в интернете, я ожидал большего", — поделился своими впечатлениями Алексей.



© Sputnik/ Павел Вур Кроме меда и сладостей очереди были к мясному прилавку, где все ценники были с пометкой "Акция"

"И это ярмарка?! Хорошо, если наберется с десяток машин, причем, часть из них продает саженцы, а часть — пчелиный мед и какие-то вещи, которые мне абсолютно не нужны. Я приехала за картошкой и овощами, и, как раз основного, — картошки, не смогла купить! Да и вообще, дороговато здесь все", рассказала пенсионерка Анна Гончарова.

Картошкой — основным продуктом, которым запасаются на зиму белорусы, не имеющие "продовольственной поддержки" из деревни, торговали с трех грузовиков, причем, на двух ее уже не было, а с третьего картофель продавали по такой же цене, что и в магазинах.

"К середине октября здесь вовсю развернется торговля, не переживайте, просто многие еще убирают урожай, хотя цены вряд ли станут ниже", — успокоили продавцы, стоящие возле одного из грузовиков.



© Sputnik/ Павел Вур В ожидании покупателей

Сейчас же ярмарка в центре города — это с десяток машин, три или четыре из которых продают сезонную сельскохозяйственную продукцию. Причем, несмотря на то, что по расписанию торговля должна идти до двух часов дня, "сворачивать" ее начинают к половине первого.

В ожидании выгоды

Как рассказали в Управлении торговли Витебского горисполкома, ярмарки в этом году проходят на трех площадках: на улице Ленина (участок от мини-кафе "Эридан" до кафе "Аврора"), возле концертного зала "Витебск" и на рынке "Центральный".

Ценообразование на ярмарках свободное: продавцы сами устанавливают цену, исходя из спроса. Кроме того, власти города обязали таких производителей, как "Витебский мясокомбинат", "Витебское молоко", "Витебскхлебпром", "Витебская бройлерная птицефабрика", "обеспечить выпуск и поставку предприятиям торговли, в соответствии с их заявками, широкого ассортимента вырабатываемых продовольственных товаров" для того, чтобы полностью удовлетворить покупательский спрос. А 14 октября на Пролетарской площади и у КЗ "Витебск" пройдут расширенные ярмарки.



© Sputnik/ Павел Вур За акционным мясом и колбасой мгновенно выстроилась очередь

"Единственное, что я действительно выгодно сегодня купил, — это мясо, правда, на всех ценниках было указано, что это акционный продукт. Стоимость же картошки меня удивила: за килограмм просят 35 копеек, хотя я еще неделю назад видел объявление на двери соседнего магазина, о том, что там продают картофель в сетках по точно такой же цене. Когда я рассказал об этом местным продавцам, они мне ответили: зато в розницу у них дешевле, чем в магазине. Но, извините, кто идет сюда покупать в розницу?! Я жду сезонную ярмарку, чтобы запастись на зиму! Да и непонятно, где выгоднее отовариваться: здесь или на рынке. Поскольку, несмотря на то, что здесь цены ниже среднерыночной стоимости, на базаре можно найти картошку и по двадцать, и по тридцать копеек. С огурцами, помидорами и другими продуктами такая же история. Единственный плюс ярмарки в том, что она расположена прямо на центральной улице и не нужно никуда специально ехать", — рассказал Sputnik Сергей, пришедший купить несколько сеток картошки.

Многие продавцы пояснили корреспонденту Sputnik, что никакого снижения цен на продукты к ярмарке не было: они здесь точно такие же, как и в тех магазинах, от которых идет торговля.



© Sputnik/ Павел Вур Домашний мед пользовался хорошим спросом

"Что витебский рынок! Я в эти выходные купил матери, которая живет в Минске, две сетки картошки на одном из столичных рынков дешевле, чем она стоит здесь. Представляете, в Минске, городе, который должен быть дороже Витебска! Как ни странно, но в Минске многое можно купить дешевле, чем здесь, хотя наши доходы — не чета столичным", — поделился со Sputnik второй покупатель.

Он рассказал, что, по его наблюдениям, цены на одни и те же товары на интернет-барахолках в Минске иногда на порядок ниже, чем в Витебске. Электронику тоже зачастую выгоднее покупать в столице, как и многое из одежды.

Несмотря на то, что пока на сезонной ярмарке мало продавцов, и цены нельзя назвать демократичными, все ждут середины октября и больших ярмарок, когда из регионов приедут все желающие продать свой урожай и из-за их конкуренции горожане смогут сделать по-настоящему выгодные покупки.