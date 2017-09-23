Многодетная семья — это не только огромное счастье, но и каждодневный кропотливый труд, поэтому такие родители по праву заслуживают большую благодарность со стороны государства. На Копыльщине семьям, в которых воспитывается трое и более детей, оказывается дополнительная поддержка.

Совсем недавно были внесены дополнения в Соглашение между Копыльским исполнительным комитетом, нанимателями и Копыльским районным объединением профсоюзов на 2015–2017 годы. Согласно принятому документу многодетные семьи получают дополнительные социальные гарантии. Какие? Об этом мы попросили рассказать представителей и руководителей, чьи предложения заслуживают внимания.

Заместитель председателя райпо Наталья Конончик:

— Мы предоставляем 5-процентные скидки на продовольственные товары при совершении одной покупки в день на сумму от 10 рублей и более два раза в неделю: в понедельник и четверг с 9.00 до 12.00 в некоторых торговых точках. Так, семьи, проживающие на территории Бобовнянского сельсовета, могут воспользоваться данной льготой только в магазине в агрогородке Лесное. Для жителей Слобода-кучинского сельсовета — это магазин в Старице, для жителей Грозовского сельсовета — это «Шчодры» в Грозово. Те семьи, которые проживают: на территории Тимковичского и Блевчицкого сельсоветов — могут получить скидки в магазине «Продукты» в Тимковичах, а на территории Семежевского сельсовета — в торговой точке в Семежево. Для семей Бучатинского сельсовета определен магазин «Родны кут» в д. Смоличи. Жители Копыльского, Потейковского и Докторовичского сельсоветов могут купить товары со скидками в магазине «Зимняя вишня» в райцентре. Для семей со всего района действуют скидки в «Промтоварах» № 1 и № 2 г. Копыля. Кроме того, в магазине «Ласточка» многодетные семьи могут приобрести бесплатные дисконтные карты с предоставлением скидки 1% на все последующие покупки при условии приобретения товаров на 30 рублей и более.

Как сообщили в отделе образования, спорта и туризма райисполкома, скидки в размере 50% на каждого члена многодетной семьи предоставляются при посещении физкультурно-оздоровительного комплекса г. Копыля.

— В Копыльской ЦРБ, — говорит главный врач Сергей Потейкович, — предъявив в регистратуре удостоверение, многодетные семьи получают право на первоочередное и бесплатное прохождение медицинской комиссии в нашем учреждении здравоохранения.

На посещение парикмахерской в Доме быта каждому члену семьи предоставляются скидки в размере 10%, сообщил директор ОАО «Копыльский РКБО» Александр Тонко.

Также многодетные семьи имеют право на бесплатное посещение Копыльского районного краеведческого музея по входному билету на собственные экспозиции. При наличии свободных мест родители и дети могут также без оплаты посетить культурно-развлекательные мероприятия, концерты в районном центре культуры и сельских клубных учреждениях.

Подготовила Диана ТКАЧЕНКО