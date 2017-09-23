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Аэрофобам не смотреть. Самые необычные взлетные полосы мира

24.09.2017 09:30 — Новости Общества | Tut.by  
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На многих взлетно-посадочных полосах в разных странах мира не так спокойно, как в минском аэропорту. Через них проходят железнодорожные пути, многополосная автодорога, заход на посадку происходит над пляжем в 10 метрах над отдыхающими. Для самых отважных есть взлетно-посадочная полоса в Куршевеле, которая расположилась на склоне горы. Подборка от TUT.BY не для аэрофобов.

 

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Для самых отважных есть взлетно-посадочная полоса в Куршевеле, которая расположилась на склоне горы. Подборка от TUT.BY не для аэрофобов.

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