Аэрофобам не смотреть. Самые необычные взлетные полосы мира

На многих взлетно-посадочных полосах в разных странах мира не так спокойно, как в минском аэропорту. Через них проходят железнодорожные пути, многополосная автодорога, заход на посадку происходит над пляжем в 10 метрах над отдыхающими. Для самых отважных есть взлетно-посадочная полоса в Куршевеле, которая расположилась на склоне горы. Подборка от TUT.BY не для аэрофобов.

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