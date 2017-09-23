Надо ли белорусам опасаться самой холодной зимы столетия

Белорусские и российские синоптики не склонны безоглядно доверять сенсационному прогнозу британских коллег.



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Приближающаяся зима для европейцев станет самой холодной за последние сто лет. Европейцев ждет резкое и затяжное похолодание, которое начнется уже в ноябре. И причиной тому станет действие ледяных арктических масс воздуха и снижение солнечной активности.

С таким прогнозом выступило крупное британское частное метеорологическое бюро Exacta Weather . Можно ли верить прогнозам британских ученых?

Зимы становятся теплее

В Белгидромете говорят, что пока не готовы давать прогнозы на будущую зиму. И вообще у них пауза в общении со СМИ — идет смена кадров после критики со стороны президента. Например, 22 сентября был уволен Дмитрий Рябов, самый известный синоптик Беларуси.

Ранее в интервью Naviny.by начальник отдела климата Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Елена Комаровская говорила , что до настоящего времени в Беларуси продолжается потепление, начавшееся в 1989 году и не имеющее себе равных.

Изменение климата в нашей стране в целом соответствует мировым трендам. Особенностью нынешнего потепления является не только небывалая продолжительность, но и более высокая температура воздуха, которая в среднем за 28 лет (1989−2016 гг.) превысила климатическую норму (1961−1990) на 1,3ºС.

Изменение глобального климата в большей степени выражается в повышении средней годовой температуры, а это и есть потепление. Значительное повышение температуры приходится, в основном, на первые четыре месяца года (с января по апрель), при этом наибольшая положительная аномалия была характерна для января, который стал теплее на 2,8ºС.

Самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в Беларуси оказался 2015 год со среднегодовой температурой воздуха +8,5ºС, которая превысила климатическую норму на 2,7ºС (норма — 6,8ºС).

А самая холодная зима за период 1989—2016 гг. — это зима 1995−96 гг. со средней за сезон температурой воздуха -8,5ºС при норме -5,5ºС. За весь период наблюдений самой холодной оказалась зима 1939−40 гг. со средней температурой -10,9ºС.

В пределах климатической нормы

Прогноз на грядущую зиму есть у Федеральной службы России по гидрометеорогии и мониторингу окружающей среды. Российские специалисты прогнозом для Беларуси не делятся, но советуют глянуть вероятностный прогноз температуры для России на отопительный период 2017/2018 годов.

Служба по гидрометеорогии и мониторингу окружающей среды сообщает, что анализ данных позволяет с вероятностью 65−67% сделать вывод, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений. Этот вывод распространяется и на северо-западные территории России, граничащие с Беларусью.

Следует отметить, что оправдываемость прогнозов Гидрометцентра РФ на отопительный период за последние 17 лет колебалась в пределах 58−81%.

Согласно прогнозу, северо-западная часть России, граничащая с Беларусью, попадает в зону, где в течение зимних месяцев температура будет в пределах климатической нормы или несколько выше. А вот март 2018 года ожидается теплее обычного.

«Весьма поспешное заявление»

Говорить сегодня о том, какой будет зима — холодной или теплой, «весьма поспешное заявление», сказал в комментарии для Naviny.by заведующий лабораторией трансграничного загрязнения и климатологии Института природопользования Академии наук Беларуси Сергей Какарека.

По его словам, прогноз температуры на такой долгосрочный период является вероятностным. При этом нельзя исключить, что в эту или другую зиму могут быть периоды особых холодов:

«Конечно, то, что зимы становятся более теплыми за какой-то период, не означает, что каждая зима должна быть теплее предыдущей. Возвраты холодов не исключены, одна зима теплая, другая наоборот».

Оправдываемость долгосрочного прогноза весьма низкая, еще раз обратил внимание специалист: «Что касается прогнозов погоды по Беларуси, то его оправдываемость связана с точностью прогноза, которая зависит от уровня развития науки, уровня систем прогнозирования. Чем выше уровень — тем больше возможностей для получения более точной информации. И теперь у метеослужбы гораздо больше возможностей, чем ранее».

Сергей Какарека обратил внимание на то, что есть масштабные погодные явления, которые распространяются на сотни километров, а есть локальные: «Например, дожди, которые проходят в каком-то конкретном месте, очень трудно прогнозируются. Даже при том, что наука не стоит на месте, ожидать, что наши ожидания в части долгосрочного прогноза совпадут с возможностями, не приходится».

Общепринято, что на сутки вперед прогноз имеет вероятность 95−96%, на три дня вперед — около 90%, на неделю — 85−87%, на месяц — 65−70%. На сезон, соответственно, еще меньше.

Для населения важны одни параметры погоды, для работников сельского хозяйства во время посевной — другие, для работников коммунальных служб — третьи, отметил Сергей Какарека. В целом же, по его мнению, важнее знать не о том, будет завтра 20 или 22 градуса, а о вероятности опасных явлений.

С последним, к слову, белорусские метеорологи неплохо справляются. Например, о приближении циклона «Хавьер», который завалил страну снегом в марте 2013 года, синоптики своевременно предупредили и население, и соответствующие ведомства.

«Любую информацию, особенно касающуюся долгосрочного прогноза, стоит воспринимать критически. Надо понимать, что она появляется для привлечения внимания. Слишком бояться суровой зимы не стоит, но с учетом краткосрочного прогноза погоды реагировать на изменения погоды необходимо», — заключил Сергей Какарека.