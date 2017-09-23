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Многострадальной скульптуре на Октябрьской вновь оторвали "руку"

24.09.2017 10:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Скульптура «Великое существо» появилась на Октябрьской три недели назад. За это время ее успели сломать, модернизировать и опять сломать.

«Спорному творению искусства на Октябрьской снова оторвали ветко-руку», — сообщила читательница TUT.BY Анна. Она же и прислала нам фотографию скупльтуры.


Фото: Анна, читательница TUT.BY

А вот так скульптура выглядела 20 сентября, после того как ее автор Базыль Стахиевич восстановил отломанные конечности композиции.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

А вот так — после того, как ее в первый раз сломали.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Так скульптура выглядела изначально. Фото: Белапан

Напомним, скульптуру «Великое существо» сделал 35-летний художник из Молодечно Bazianto (Базыль Стахиевич). Она появилась на улице Октябрьской после закрытия фестиваля Vulica Brasil в начале сентября, но вскоре скульптуре оторвали конечности. Скульптура вызвала неоднозначную реакцию у минчан, сам же художник объяснил замысел так:

— Моя работа является представлением будущего, где понимание самого себя, технологий и окружающей природы приводит к появлению нового существа, открытого познаниям. Я создаю симбиоз бактерии, человека и растения. Новую структуру, новое тело, новые функции. <…> Бактерии, человек и растения: совместное слияние открывает невероятные возможности для познания связей и процессов, происходящих во Вселенной.

 
 
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Скульптура "Великое существо" появилась на Октябрьской три недели назад. За это время ее успели сломать, модернизировать и опять сломать.

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