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Многострадальной скульптуре на Октябрьской вновь оторвали "руку"
24.09.2017 10:44 — Новости Общества | Tut.by
Скульптура «Великое существо» появилась на Октябрьской три недели назад. За это время ее успели сломать, модернизировать и опять сломать.
«Спорному творению искусства на Октябрьской снова оторвали ветко-руку», — сообщила читательница TUT.BY Анна. Она же и прислала нам фотографию скупльтуры.
А вот так скульптура выглядела 20 сентября, после того как ее автор Базыль Стахиевич
А вот так — после того, как ее в первый раз сломали.
Напомним, скульптуру «Великое существо» сделал 35-летний художник из Молодечно Bazianto (Базыль Стахиевич). Она появилась на улице Октябрьской после закрытия фестиваля Vulica Brasil
— Моя работа является представлением будущего, где понимание самого себя, технологий и окружающей природы приводит к появлению нового существа, открытого познаниям. Я создаю симбиоз бактерии, человека и растения. Новую структуру, новое тело, новые функции. <…> Бактерии, человек и растения: совместное слияние открывает невероятные возможности для познания связей и процессов, происходящих во Вселенной.
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Скульптура "Великое существо" появилась на Октябрьской три недели назад. За это время ее успели сломать, модернизировать и опять сломать.
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