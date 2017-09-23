Милиция о пропавшем ребенке: соцсети распространяют дезинформацию

МИНСК, 24 сен — Sputnik. Правоохранители заявили о проблеме распространения ложной информации о поиске пропавшего в Беловежской пуще десятилетнего Максима Мархалюка, заявил начальник УВД Гродненского облисполкома Александр Шастайлоня.

Ребенок пропал более недели назад, 16 сентября: мальчик отправился в лес за грибами и не вернулся домой. По данным на 15:30 24 сентября, Максим Мархалюк не найден. Следствие отрабатывает и криминальную версию исчезновения мальчика.

"Буквально вчера (22 сентября — Sputnik) в различных группах в соцсетях и viber появились сообщения о том, что мальчик найден. На самом деле это было не так, а в ситуации, когда на кону стоит жизнь ребенка, такие действия недопустимы", — рассказал Шастайлоня.

По его словам, существует два типа дезинформации: одни пользователи соцсетей утверждают, что мальчика нашли живым, другие — что ребенок погиб. Так, Шастайлоня отметил, что сотрудники УВД недавно наткнулись на новость, где родителям высказывали соболезнования в связи со смертью мальчика. По другим данным, ребенка якобы видели сотрудники МЧС, но мальчик от них скрылся.

"Каждый из тех людей, кто там находится, прикладывает максимум усилий для поиска Максима. Подобного рода информация может подорвать моральный дух людей, которые работают на износ. Да и страшно представить, как почувствуют себя родители и родственники", — отметил Шастайлоня.