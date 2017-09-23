Фотофакт: по центру Могилева гуляет табун лошадей

МИНСК, 24 сен — Sputnik. Табун лошадей бродит в центре Могилева, пользователи соцсетей поделились необычными снимками, сообщает Sputnik.

Лошади принадлежат местному цыганскому табору, представители которого уже разыскивают табун и просят жителей сообщить точные координаты лошадей. Выяснилось, что животные — жеребята, которые отбились от табуна.

"Не раз видел табун лошадей бегущих по Кутепова и мам с детьми разбегающихся по сторонам. Пасутся ночью на детских площадках. Я думаю, пора взломать систему и начать красть лошадей у цыган", — высказал предположение один из могилевчан в социальной сети.

Среди других предложений по борьбе с вольно гуляющими животными — установка табличек "Выгул лошадей запрещен". Некоторые решили рассмотреть проблему с другой стороны и принялись обсуждать, достаточно ли хорошо кормят лошадей их хозяева, раз животные сбегают. В одном большинство из активных в сети жителей сходятся — когда рядом прогуливается стадо лошадей, ходить по городу опасно.

Это не первый подобный случай в областном центре и многие жители уже устали от того, что город превращается в пастбище. Несколько лет назад табун лошадей разгуливал по Могилеву, не боясь автомобилей и людей.