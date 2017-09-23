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Фотофакт: по центру Могилева гуляет табун лошадей
24.09.2017 18:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен — Sputnik. Табун лошадей бродит в центре Могилева, пользователи соцсетей поделились необычными снимками, сообщает Sputnik.
Лошади принадлежат местному цыганскому табору, представители которого уже разыскивают табун и просят жителей сообщить точные координаты лошадей. Выяснилось, что животные — жеребята, которые отбились от табуна.
"Не раз видел табун лошадей бегущих по Кутепова и мам с детьми разбегающихся по сторонам. Пасутся ночью на детских площадках. Я думаю, пора взломать систему и начать красть лошадей у цыган", — высказал предположение один из могилевчан в социальной сети.
Среди других предложений по борьбе с вольно гуляющими животными — установка табличек "Выгул лошадей запрещен". Некоторые решили рассмотреть проблему с другой стороны и принялись обсуждать, достаточно ли хорошо кормят лошадей их хозяева, раз животные сбегают. В одном большинство из активных в сети жителей сходятся — когда рядом прогуливается стадо лошадей, ходить по городу опасно.
Это не первый подобный случай в областном центре и многие жители уже устали от того, что город превращается в пастбище. Несколько лет назад табун лошадей разгуливал по Могилеву, не боясь автомобилей и людей.
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Могилевчане выражают недовольство в соцсетях и требуют табличек "Выгул лошадей запрещен".
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