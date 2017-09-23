Строительство жилья в Малоритском районе — более половины с господдержкой
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По данным главного статистического управления Брестской области на Малоритчине за 8 месяцев 2017 года введено в эксплуатацию 7 тысяч квадратных метров жилья, что почти на 25 процентов больше чем за соответствующий период 2016 года. Причём более более половины жилья построено с государственной поддержкой.
Как обстоят дела с строительством жилья в других регионах Брестчины смотрите таблицу ниже
Ввод в эксплуатацию жилья по городам и районам
в январе-августе 2017 г.
Всего
В том числе с государственной поддержкой
январь-август
2017 г.,
тыс. кв. м
общей площади
в процентах
к январю-августу
2016 г.
январь-август
2017 г.,
тыс. кв. м
общей
площади
в процентах
к январю-августу
2016 г.
Всего по области
417,7
84,9
85,9
45,1
г.Брест
146,3
98,2
15,9
37,2
г.Барановичи
45,1
66,3
9,2
45,7
г.Пинск
42,6
86,1
5,6
18,9
Районы:
Барановичский
5,0
107,3
1,1
42,3
Березовский
19,9
85,9
6,0
45,8
Брестский
19,1
60,4
3,2
51,5
Ганцевичский
5,5
108,2
2,2
57,8
Дрогичинский
6,0
86,5
1,6
40,5
Жабинковский
11,4
143,7
4,5
111,8
Ивановский
7,4
79,3
2,6
55,3
Ивацевичский
9,0
68,7
3,6
48,7
Каменецкий
5,4
71,9
1,2
77,2
Кобринский
26,2
67,4
4,4
34,8
Лунинецкий
14,6
71,3
5,0
39,3
Ляховичский
3,4
88,0
0,3
11,9
Малоритский
7,0
124,9
4,1
102,5
Пинский
14,9
91,0
6,4
122,7
Пружанский
8,9
82,8
3,0
46,0
Столинский
20,1
98,1
6,0
86,7
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Брест
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По данным главного статистического управления Брестской области на Малоритчине за 8 месяцев 2017 года введено в эксплуатацию 7 тысяч квадратных
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