ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоконев: на учении "Запад-2017" был продемонстрирован высочайший уровень открытости

24.09.2017 20:58 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На учении "Запад-2017" был продемонстрирован высочайший уровень открытости, заявил руководитель учения от белорусской стороны, начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны генерал-майор Олег Белоконев в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Такой открытости на учениях не было никогда. Было аккредитовано 286 журналистов из 22 стран. Были приглашены НАТО, ОБСЕ, ООН, Международный Красный Крест, СНГ, ОДКБ. Очень активно работали инспекционные группы", - сказал Олег Белоконев.

Олег Белоконев подчеркнул, что во время учения был продемонстрирован высочайший уровень открытости и транспарентности нашего государства. "То, о чем мы говорили, то, о чем заявляли на брифингах, мы все это выполнили и показали", - отметил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На учении "Запад-2017" был продемонстрирован высочайший уровень открытости, заявил руководитель учения от белорусской стороны,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Что принес 9-й день поисков ребенка в Беловежской пуще
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика