24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На учении "Запад-2017" был продемонстрирован высочайший уровень открытости, заявил руководитель учения от белорусской стороны, начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны генерал-майор Олег Белоконев в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ , сообщает БЕЛТА.

"Такой открытости на учениях не было никогда. Было аккредитовано 286 журналистов из 22 стран. Были приглашены НАТО, ОБСЕ, ООН, Международный Красный Крест, СНГ, ОДКБ. Очень активно работали инспекционные группы", - сказал Олег Белоконев.

Олег Белоконев подчеркнул, что во время учения был продемонстрирован высочайший уровень открытости и транспарентности нашего государства. "То, о чем мы говорили, то, о чем заявляли на брифингах, мы все это выполнили и показали", - отметил он.-0-