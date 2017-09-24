Бесплатные курсы по истории Витебска начинают второй сезон

Бесплатные курсы «Витебск: реальная и популярная история родного города» вновь начинают свою работу. Первая лекция, посвященная Марку Шагалу, пройдет 28 сентября.





Вопреки сомнениям некоторых скептиков, у организаторов в запасе есть очень много информации, которой они хотели бы поделиться с горожанами, уверяет один из лекторов, заведующий кафедрой истории Беларуси ВГУ Анатолий Дулов:

— За мінулы навучальны год прайшло 16 лекцый, на якіх мы пастараліся паказаць розныя аспекты гісторыі Віцебска ад балцкага гарадзішча да пачатку ХХ стагоддзя. У якасці лектараў выступалі не толькі выкладчыкі гісторыі ВДУ імя П. Машэрава, але і супрацоўнікі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук, музеяў, мастакі, краязнаўцы, рэканструктары. Кожная лекцыя не была падобна на папярэднюю.

Мы імкнуліся зрабіць усё ад нас залежнае, каб людзям было цікава. І, што прыемна, цікавасць з боку віцяблянаў была: на кожную лекцыю прыходзіла, як мінімум, шэсць-сем дзясяткаў чалавек, і я лічу, што гэта нядрэнна. Сёлета мы чакаем не толькі нашых пастаянных наведвальнікаў, але і новых сяброў. Запланавана шмат пазнавальных тэмаў, будзе шмат выдатных лектараў.

Первая лекция состоится 28 сентября в 18.00 в областной библиотеке. В дальнейшем, как и в прошлом учебном году, занятия будут проходить каждый второй и четвертый четверг месяца.

Первое занятие посвящено теме «Марк Шагал и Витебск». В качестве лектора выступит известный краевед, в прошлом — многолетний директор, а ныне — глава Попечительского совета Музея Марка Шагала в Витебске, исследователь жизни и творчества художника Людмила Хмельницкая.

Организаторы курсов — кафедра истории Беларуси ВГУ имени П. Машерова, областные библиотека и краеведческий музей, клуб исторической реконструкции «Варгенторн».

Более подробная информация о курсах и видеозаписи прошлогодних лекций — в группе .