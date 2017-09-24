Поиски всем миром, отстранение России от Олимпиады и ожидание лютой зимы - все за выходные

Доброе утро!

Теплые выходные — ох, боимся, что последние такие в этом году! — подошли к концу, и пора начинать готовиться к зиме. Британские ученые вон прогнозируют, что приближающаяся зима для европейцев станет самой холодной за последние сто лет — мол, резкое и затяжное похолодание начнется уже в ноябре. А конкретно нас, белорусов, это коснется ?

ВАЖНОЕ

В Беловежской пуще все выходные продолжались поиски 10-летнего Максима , который пропал в лесу еще 16 сентября. Вот здесь рассказываем о дне с амого масштабного поиска за всю историю современной Беларуси, а здесь — с чем поисковики пришли к концу выходных и что об этой беде думают местные. Поиски мальчика продолжаются





В Германии прошли выборы в бундестаг . Победитель был предсказуем, но вот цифры голосования удивили всех .

Почти 100 стран поддержали идею отказа от права вето в Совбезе ООН. Эта тема, кстати, — один из острейших вопросов реформирования организации, обсуждаемого с подачи Дональда Трампа.

Американцы выступили за полное отстранение России от Олимпиады-2018 в Пхенчхане — «из-за ее укоренившейся допинговой практики».

Сегодня в Северном Ираке пройдет референдум о независимости его самой благополучной и автономной части — иракского Курдистана. Если все пойдет по планам курдов, уже к 2019 году на карте мира появится новое государство. Рассказываем в подробностях, что за оно .

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Более шестисот семей в Минске рискуют остаться без квартир и денег — крупный застройщик остановил строительство двух домов .





Вот у нас странная история. Студент второго курса требует через суд у ИП 13 тысяч долларов. Парень думал, что устроился на работу с зарплатой 500 долларов, а ипэшница считала это стажировкой, осталась студентом недовольна — и денег не заплатила. Мы попробовали разобраться .

Поговорили с женщиной, которую судили за смерть ребенка после родов дома. Ольга рассказала нам, как пережила это непростое для себя время: потерю ребенка, арест, суд. «В СИЗО лишают не свободы, а воли. Очень многие к моменту суда полностью лишены желания что-то делать. Если вначале стоит вопрос „виновен — не виновен“, то в конце людей больше волнует срок: дали меньше — и слава Богу».

Чего ни сделаешь ради не то что победы — хотя бы участия! Белорусский кикбоксер во время процедуры взвешивания на турнире вынужден был… снять трусы, чтобы втиснуться в свою весовую категорию. Видео пикантного момента — вот здесь .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вчера в мире отмечали Международный день глухих — и мы подготовили для вас разговорник для начинающих. В нем — основные жесты, которые помогут при общении с глухими людьми .





Сообщения о потерявшихся в лесу грибниках вместе с грибным «нашествием» в этом году напоминают сводки с линии фронта — с начала сезона сотни человек терялись в белорусских лесах. Добровольцы TUT.BY решили проверить, смогут ли провести ночь в лесу . Спойлер: больше, сказали, в таком не участвуют!

Поболтали с чернокожим дзюдоистом из Витебска, который, возможно, когда-нибудь выиграет для нашей страны золотую олимпийскую медаль. А пока чернокожие друзья называют его «нигером», бледнолицые — Даником, а сын главного тренера сборной дал ему прозвище Черная Годзилла.

И напоследок посмотрите на самые необычные взлетные полосы мира . Если, конечно, вы не аэрофоб — в противном случае сразу проходите мимо.

Все новости субботы, 23 сентября

Все новости воскресенья, 24 сентября

Кстати. А вы знаете, например, кто муж Ангелы Меркель? Или жена какого президента моложе его на 24 года? А чей муж — гей? Жизнь вторых половинок глав государств, на самом деле, — очень интересная штука. В нашем тесте вы проверите, в курсе ли, кто есть кто . Удачи — и отличной рабочей недели!

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