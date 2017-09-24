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Поиски всем миром, отстранение России от Олимпиады и ожидание лютой зимы - все за выходные

25.09.2017 07:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Теплые выходные — ох, боимся, что последние такие в этом году! — подошли к концу, и пора начинать готовиться к зиме. Британские ученые вон прогнозируют, что приближающаяся зима для европейцев станет самой холодной за последние сто лет — мол, резкое и затяжное похолодание начнется уже в ноябре. А конкретно нас, белорусов, это коснется?

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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