|
Поиски всем миром, отстранение России от Олимпиады и ожидание лютой зимы - все за выходные
25.09.2017 07:17 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Теплые выходные — ох, боимся, что последние такие в этом году! — подошли к концу, и пора начинать готовиться к зиме. Британские ученые вон прогнозируют, что приближающаяся зима для европейцев станет самой холодной за последние сто лет — мол, резкое и затяжное похолодание начнется уже в ноябре.
ВАЖНОЕ
В Беловежской пуще все выходные
В Германии прошли
Почти 100 стран
Американцы выступили за полное
Сегодня в Северном Ираке пройдет референдум о независимости его самой благополучной и автономной части — иракского Курдистана. Если все пойдет по планам курдов, уже к 2019 году на карте мира появится новое государство.
ПОПУЛЯРНОЕ
Более шестисот семей в Минске рискуют остаться без квартир и денег —
Вот у нас странная история. Студент второго курса требует через суд у ИП 13 тысяч долларов. Парень думал, что устроился на работу с зарплатой 500 долларов, а ипэшница считала это стажировкой, осталась студентом недовольна — и денег не заплатила.
Поговорили с женщиной,
Чего ни сделаешь ради не то что победы — хотя бы участия! Белорусский кикбоксер во время процедуры взвешивания на турнире вынужден был… снять трусы, чтобы втиснуться в свою весовую категорию. Видео пикантного момента —
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Вчера в мире отмечали Международный день глухих — и мы подготовили для вас разговорник для начинающих. В нем —
Сообщения о потерявшихся в лесу грибниках вместе с грибным «нашествием» в этом году напоминают сводки с линии фронта — с начала сезона сотни человек терялись в белорусских лесах. Добровольцы TUT.BY решили проверить,
Поболтали с чернокожим дзюдоистом из Витебска, который, возможно, когда-нибудь выиграет для нашей страны золотую олимпийскую медаль. А пока чернокожие друзья называют его «нигером», бледнолицые — Даником, а сын главного тренера сборной дал ему прозвище Черная Годзилла.
И напоследок посмотрите на самые
Кстати. А вы знаете, например, кто муж Ангелы Меркель? Или жена какого президента моложе его на 24 года? А чей муж — гей? Жизнь вторых половинок глав государств, на самом деле, — очень интересная штука.
Ваша редакция
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Теплые выходные - ох, боимся, что последние такие в этом году! - подошли к концу, и пора начинать готовиться к зиме.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии