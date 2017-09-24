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В Витебске хотят установить памятник воину-десантнику
25.09.2017 07:15 — Новости Общества | Tut.by
Ветеранские и общественные организации региона предлагают установить в витебском парке Победителей памятник воину-десантнику. Идею поддержали облисполком и облсовет депутатов.
Отношение к воинам ВДВ в регионе особое. В Витебске многие годы дислоцировалась 103-я воздушно-десантная дивизия. В годы Великой Отечественной войны соединение участвовало в боевых действиях в районе озера Балатон в ходе Венской наступательной операции. Витебские десантники первыми вошли в Афганистан, за время этой войны более 11 тысяч земляков получили ордена и медали, а 8 из них — звание Героя Советского Союза. Сейчас в областном центре находится 103-я гвардейская отдельная мобильная бригада.
Для создания памятника объявили благотворительный сбор средств. Присоединиться к акции предлагают трудовым коллективам и всем небезразличным жителям области.
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Мемориал планируют установить в парке Победителей.
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