В Витебске хотят установить памятник воину-десантнику

Ветеранские и общественные организации региона предлагают установить в витебском парке Победителей памятник воину-десантнику. Идею поддержали облисполком и облсовет депутатов.

Отношение к воинам ВДВ в регионе особое. В Витебске многие годы дислоцировалась 103-я воздушно-десантная дивизия. В годы Великой Отечественной войны соединение участвовало в боевых действиях в районе озера Балатон в ходе Венской наступательной операции. Витебские десантники первыми вошли в Афганистан, за время этой войны более 11 тысяч земляков получили ордена и медали, а 8 из них — звание Героя Советского Союза. Сейчас в областном центре находится 103-я гвардейская отдельная мобильная бригада.

Для создания памятника объявили благотворительный сбор средств. Присоединиться к акции предлагают трудовым коллективам и всем небезразличным жителям области.

Реквизиты: счет областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира»: благотворительный р/с BY05BLBB31350300126737001002 в дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, Витебск, ул. Ленина, 22/16, БИК BLBBBY2X, УНП 300 126 737 (с пометкой «на создание памятника воину-десантнику»).