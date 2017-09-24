Жители улицы Гагарина добились восстановления работы закрытого магазина

В Витебске после обращения горожан открыли магазин в конце улицы Гагарина, ликвидированный в феврале этого года из-за убыточности. После закрытия торговой точки шаговой доступности люди, а среди них значительная часть — пенсионеры, были вынуждены совершать покупки в центре города. Жители привлекали внимание к этой проблеме: писали письма властям, звонили на прямые линии.



Модернизированный магазин «Витебские продукты» № 35 на улице Гагарина, 220. Фото: «Витебский курьер»

Торговая сеть «Витебские продукты», которой он принадлежал, переживала тогда не лучшие времена — ее ожидала реорганизация, держать убыточный магазин не было возможности. Так объяснил случившееся Валерий Касперович — директор ОАО «Витебскмясомолпром», которое сейчас управляет сетью «Витебские продукты». «Сделать его тогда рентабельным не представлялось возможным», — отметил он.

Руководитель «Витебскмясомолпрома» рассказал, что выйти на плюсовые экономические показатели магазину удастся за счет работы по принципу самообслуживания — такой формат увеличивает продажи. Навстречу пошли и городские власти — уменьшили арендную плату за помещение.

«Это 25-й наш магазин. Мы стараемся каждый месяц открывать новые торговые объекты, в том числе и там, где раньше пришлось их ликвидировать. Вскоре намечаем открытие еще одного, в этом же микрорайоне. В планах — расширение сети, в том числе создание магазинов в Витебском районе», — сказал Валерий Касперович.

Открытие магазина вызвало ажиотаж у населения. Люди с интересом заходили внутрь, делились впечатлениями. Говорили, что модернизированная торговая точка стала совсем другой, очень хвалили самообслуживание.

Людей интересовало, будет ли тут действовать система скидок торговой сети. Руководство заверило, что все бонусные программы здесь будут поддерживаться. Покупатели говорили и о том, что магазин будет востребован не только среди жителей микрорайона, но и населения ближайших деревень.