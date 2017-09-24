Сначала тепло, но к концу недели похолодает. Погода на неделю в Гродно и области

Предстоящая неделя на Гродненщине будет ясной и солнечной. Правда, синоптики обещают в некоторые дни порывы ветра до 12 м/c и сплошную облачность, но обойдется без осадков. О погоде в области сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В понедельник, 25 сентября, утром — переменная облачность. Днем будет облачно, с прояснениями. Порывы ветра до 12 м/c. Воздух днем прогреется до +16…18 °C.

Во вторник, 26 сентября, утром — ясно. Днем небольшая облачность и без осадков. Утром температура будет +10…12 °C. Днем +17…19 °C.

В среду, 27 сентября, утром небольшая облачность, без осадков. Днем сплошная облачность, без осадков, но с порывами ветра до 12 м/c. Утром температура будет +9…11 °C. Днем — +14…16 °C.

В четверг, 28 сентября, будет холоднее. Утром температура воздуха — +6…8 °C. Днем — +10…12 °C.

В пятницу, 29 сентября, ночью — дымка, утром переменная облачность.

Без осадков. Днем облачно с прояснением. Температура днем — +8…10 °C.

В выходные в регионе будет переменная облачность. В субботу — сплошная облачность, но без осадков. Температура воздуха днем — +7…9 °C.

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