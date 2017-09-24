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Бабье лето отменяется. Погода в Гомеле на неделе

25.09.2017 09:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Анонсированное бабье лето оказалось коротким и невнятным. Пришла пора доставать теплые куртки и даже, возможно, пуховики.


Сегодня-завтра погода за окном еще будет напоминать сентабрьскую — температура воздуха прогреется в понедельник до +19°, во вторник до +17°. Но уже в среду всего +10°. И так до самой субботы. Одна радость, что без дождей.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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Анонсированное бабье лето оказалось коротким и невнятным. Пришла пора доставать теплые куртки и даже, возможно, пуховики.

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