Бабье лето отменяется. Погода в Гомеле на неделе

Анонсированное бабье лето оказалось коротким и невнятным. Пришла пора доставать теплые куртки и даже, возможно, пуховики.





Сегодня-завтра погода за окном еще будет напоминать сентабрьскую — температура воздуха прогреется в понедельник до +19°, во вторник до +17°. Но уже в среду всего +10°. И так до самой субботы. Одна радость, что без дождей.

Погода в Гомеле и области