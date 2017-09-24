Похолодание и солнечно. Погода в Могилеве на неделю

Последняя неделя сентября принесет похолодание, но дни будут солнечными. Дожди не прогнозируют и в выходные. Хотя, по предварительным данным, в субботу и воскресенье будет пасмурно.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 25 сентября, будет солнечно и до +18°С. В первой половине суток ветер будет порывистым.

Во вторник погода по-прежнему будет солнечной. Порывистый ветер возможен лишь вечером. Днем будет до +16°С.

В среду, 27 сентября, похолодае, будет максимум +12°С. К вечеру небо затянет тучами.

В четверг столбик термометра днем опустится до отметки +9°С. Будет облачно с прояснениями и практически безветренно.

В пятницу, 29 сентября, станет пасмурно. При этом днем также будет максимум +9°С.

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