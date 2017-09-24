Активисты оппозиции начали кампанию по решению местных проблем в Могилеве

В Могилеве местные активисты собрали более 100 подписей под требованием к местным властям провести капитальный ремонт нескольких домов в микрорайоне Юбилейный. Кампания по наблюдению за выборами «Право выбора 2018» начала локальные информационные кампании с целью решения местных проблем.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Брестский вестник

Проблемы накопились в результате пассивности назначенных депутатов, рассказал первый заместитель БСДП (Грамада) Игорь Борисов — партия входит в кампанию по наблюдению за выборами «Право выбора 2018». Своими действиями активисты хотят также привлечь внимание граждан к важности наблюдения за выборами.

— Наш партийный активист Никита Фартух в рамках кампании собрал 101 подпись жильцов за ремонт нескольких домов в микрорайоне Юбилейный. Также готовятся к своим локальным кампаниям другие члены партии, — рассказал оппозиционный политик.

В обращении, направленном 22 сентября председателю Могилевского горисполкома Владимиру Цумареву, жители домов № 4, 6, 8 и 10 по Днепровскому бульвару просят городские власти принять незамедлительные меры по ремонту этих зданий и благоустройству прилегающей к ним территории с обустройством детскими площадками и дополнительными парковочными местами.

— Мы просим вас произвести капитальный ремонт наших домов (наружное утепление, замену труб канализации и водопровода, ремонт внутри подъездов, замену оконных рам, ремонт крыш и подвалов, электропроводки) в силу сложившегося ряда проблем, связанных с их эксплуатацией, — говорится в обращении. Подписанты просят направить ответ на обращение его инициатору Никите Фартуху.

— Мы платим налог в ЖЭУ ежемесячно по 20 рублей, но никто не делает капитального ремонта. Люди недовольны, особенно в 4-м и 8-м домах, где еще в августе в подвалах стояла вода. Я сам живу в 10-м доме, в угловой квартире. Там все задувает, заливает, не помогают даже установленные стеклопакеты в окнах, — рассказал БелаПАН Никита Фартух, отметив, что проводящийся время от времени косметический ремонт данных домов уже не устраивает жильцов.

Согласно информации на сайте «Право выбора 2018», в локальных информационных кампаниях участвует 100 активистов на местах. Кампании будут продолжаться до 20 октября 2017 года.