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Швейцарцы начали продавать альпийский воздух

25.09.2017 09:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 сен — Sputnik. Компания из Швейцарии Swiss Alpine Air начала продавать воздух с альпийских предгорий в баллонах, соответствующая информация размещена на сайте селлера.

Сейчас компания занимается поиском инвесторов для своего нового начинания, а основными покупателями считают жителей Китая — страны с самым загрязненным воздухом в мире.

Предложение Swiss Alpine Air — горный воздух с предгорий Альп в баллонах. В каждый баллон закачано семь литров горного воздуха, чего хватит приблизительно на 120 вдохов. Один такой стоит около 47 долларов, а при желании можно купить и комплект из 12 флаконов.

Производители уверены: в продаже горного воздуха нет ничего предосудительного, ведь воду из местных источников давно продают. Также они заявляют о том, что дозированное "употребление" горного воздуха может быть полезно для здоровья.

Где и как конкретно фирма "запасается" воздухом на данный момент не известно. Многие отмечают и то, что продажа воздуха не подлежит сертификации, поэтому нерадивых покупателей могут попросту обмануть — и продать им воздух вовсе не из гор, а "обычный".

Ряд российских изданий в связи с этим уже напомнил о фантастическом романе Александра Беляева "Продавец воздуха", написанном еще в 1928-м году.

 
Теги: Минск
 
 
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Флакон на 120 вдохов стоит около 47 долларов - в него закачано семь литров горного воздуха.

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