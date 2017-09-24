|
Поиски Максима Мархалюка: много дезинформации и мошенников
25.09.2017 10:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен — Sputnik. Множество "фейков" и мошенников появились в социальных сетях и некоторых интернет-порталах в ходе поисков десятилетнего Максима Мархалюка, пропавшего десять дней назад.
Мальчик пошел гулять вечером 16 сентября и не вернулся. С собой
Тема поисков мальчика стала центральной в белорусских СМИ и социальных сетях на этой неделе: помимо активного обсуждения в группах ПСО "Ангел", созданы отдельные интернет-сообщества, в которых состоят тысячи человек — каждый предлагает посильную помощь.
Впрочем, не все в рамках этой ситуации ведут себя красиво и нравственно. Некоторые пишут в комментариях в сообществах или в личные сообщения неравнодушным и просят перевести им деньги, которые будто бы будут направлены волонтерам. Одна женщина писала тем, кто откликался на просьбу передавать в полевой лагерь продукты, и планировала забирать все себе.
"Проснулись" и разные экстрасенсы и гадалки. Как рассказали Sputnik участники поисковых операций, некоторые приезжали в деревню и проводили целые ритуалы. Но были и некрасивые поступки: сообщения с требованием денег в обмен на "полученную от духов информацию о местонахождении мальчика". Всех таких деятелей администраторы сообществ добавляют в черные списки и призывают белорусов не "вестись" на провокации.
Много дезинформации о поисках не только в социальных сетях, но и СМИ. Как заявляли на выходных в Гродненском УВД, некоторые издания заявляли о будто бы найденном погибшем мальчике, о том, что он "скрылся от МЧС" и подобное.
Поиски Максима Мархалюка продолжатся до тех пор, пока его не найдут, обещают и правоохранители, и волонтеры "Ангела".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Десятый день мальчика ищут сотни людей, тем временем некоторые лица в социальных сетях предлагают "купить информацию" о его местонахождении.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии