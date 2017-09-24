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Поиски Максима Мархалюка: много дезинформации и мошенников

25.09.2017 10:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 сен — Sputnik. Множество "фейков" и мошенников появились в социальных сетях и некоторых интернет-порталах в ходе поисков десятилетнего Максима Мархалюка, пропавшего десять дней назад.

Мальчик пошел гулять вечером 16 сентября и не вернулся. С собой у ребенка не было телефона, а поисковая операция продолжается уже десятый день: сотни человек съезжаются в деревню Новый Двор, к работе также привлечены военные, сотрудники МЧС и милиции.

Поиски Максима Мархалюка: много дезинформации и мошенников
© Фото: "ВКонтакте" / Сергей Ковган
Отряд "Ангел": наша версия – Максим Мархалюк заблудился

Тема поисков мальчика стала центральной в белорусских СМИ и социальных сетях на этой неделе: помимо активного обсуждения в группах ПСО "Ангел", созданы отдельные интернет-сообщества, в которых состоят тысячи человек — каждый предлагает посильную помощь.

Впрочем, не все в рамках этой ситуации ведут себя красиво и нравственно. Некоторые пишут в комментариях в сообществах или в личные сообщения неравнодушным и просят перевести им деньги, которые будто бы будут направлены волонтерам. Одна женщина писала тем, кто откликался на просьбу передавать в полевой лагерь продукты, и планировала забирать все себе.

"Проснулись" и разные экстрасенсы и гадалки. Как рассказали Sputnik участники поисковых операций, некоторые приезжали в деревню и проводили целые ритуалы. Но были и некрасивые поступки: сообщения с требованием денег в обмен на "полученную от духов информацию о местонахождении мальчика". Всех таких деятелей администраторы сообществ добавляют в черные списки и призывают белорусов не "вестись" на провокации.

Много дезинформации о поисках не только в социальных сетях, но и СМИ. Как заявляли на выходных в Гродненском УВД, некоторые издания заявляли о будто бы найденном погибшем мальчике, о том, что он "скрылся от МЧС" и подобное.

Поиски Максима Мархалюка продолжатся до тех пор, пока его не найдут, обещают и правоохранители, и волонтеры "Ангела".

 
Теги: Минск
 
 
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Десятый день мальчика ищут сотни людей, тем временем некоторые лица в социальных сетях предлагают "купить информацию" о его местонахождении.

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