Католические епископы из стран Европы проведут службы в минских храмах

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Фото из архива

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители епископских конференций из 45 стран мира прибудут в Минск для участия в пленарном заседании Совета конференций католических епископов Европы. В ходе ассамблеи некоторые иерархи посетят приходы Минска, где примут участие в службах, сообщили БЕЛТА в Римско-католической церкви в Беларуси.

Так, 28 сентября в 19.00 состоится служба в храме святого Симеона и святой Елены (Красном костеле). Ее проведет префект Конгрегации по делам епископов кардинал Марк Уэлле.

На 29 сентября в 18.30 намечена месса в костеле имени Пресвятой Девы Марии (архикафедральном соборе), которую совершит Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Служба в храме Пресвятой Троицы (св.Роха) на Золотой Горке состоится 30 сентября в 19.00, ее проведет кардинал Анджело Баньяско, архиепископ Генуи, глава Совета епископских конференций Европы.

Планируется, что и 1 октября иерархи посетят некоторые приходы Минска, где возглавят мессы и встретятся с верующими. Расписание на 1 октября появится позже.

Пленарное заседание Совета конференций католических епископов Европы будет проходить в Минске с 28 сентября по 1 октября, оно посвящено молодежи и будущему континента как общего дома. Решение об этом было принято в ходе прошлогоднего подобного форума руководителей католических епископатов Европы, который проходил в Монако.

Итоговый документ пленарного заседания в Минске будет озвучен 30 сентября.

Совет конференций католических епископов Европы берет свое начало в 1965 году, когда во время встречи 13 руководителей национальных епископатов в Риме был основан комитет, направленный на развитие возможностей для более тесного сотрудничества на уровне местных епископатов. Учредительное собрание Совета состоялось в Риме 23-24 марта 1971 года. В его состав входят 39 членов - Конференции епископов европейских стран и несколько других иерархических структур. Во время ежегодной пленарной ассамблеи проходят выборы места следующего пленарного заседания.-0-