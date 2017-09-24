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Такое короткое бабье лето. Погода в Витебске на неделю

25.09.2017 10:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Бабье лето оказалось совсем коротким — захватило только минувшие выходные и самое начало новой недели. Потом придет похолодание, прогнозирует Гидрометеоцентр.


Фото: Игорь Матвеев

В понедельник, 25 сентября, днем ясно, без осадков. Воздух прогреется до +15…17 °C.

Во вторник днем переменная облачность и без осадков. Температура в дневные часы +14…16 °C.

В среду, 27 сентября, облачно, без осадков. Ночью +8…10 °C, днем — +11…13 °C.

В четверг станет еще холоднее: температура в течение суток +7…9 °C. Осадков не ожидается.

Похожая погода будет и в пятницу, 29 сентября: без осадков, температура днем — +8…10 °C.

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Бабье лето оказалось совсем коротким - захватило только минувшие выходные и самое начало новой недели. Потом придет похолодание.

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