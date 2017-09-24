ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродненском районе в убийстве отца подозревается сын

25.09.2017 10:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Гродно, подозреваемого в убийстве с особой жестокостью родного отца, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РБ.


22 сентября около 17 часов 30 минут в одном из садоводческих товариществ вблизи деревни Тарусичи Гродненского района загорелся сарай. В ходе осмотра места происшествия внутри сарая обнаружено тело 61-летнего владельца дачи. Эксперты не обнаружили у него телесных повреждений, способных привести к смерти. Мужчина отравился окисью углерода, что характерно для гибели на пожаре. Однако предварительной причиной пожара оказался поджог.


Следователи, сотрудники милиции и эксперты установили, что имел место факт убийства. В умышленном поджоге уснувшего в состоянии алкогольного опьянения на полу сарая отца подозревается его 38-летний сын, ранее судимый за уклонение от содержания детей. Мотив преступления — личные неприязненные отношения и предшествовавшая поджогу ссора между родственниками.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос избрания в отношении него меры пресечения. Расследование продолжается.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 сентября около 17 часов 30 минут в одном из садоводческих товариществ вблизи деревни Тарусичи Гродненского района загорелся сарай. В ходе осмотра места...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Такое короткое бабье лето. Погода в Витебске на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика