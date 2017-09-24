В Гродненском районе в убийстве отца подозревается сын

Управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Гродно, подозреваемого в убийстве с особой жестокостью родного отца, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РБ.





22 сентября около 17 часов 30 минут в одном из садоводческих товариществ вблизи деревни Тарусичи Гродненского района загорелся сарай. В ходе осмотра места происшествия внутри сарая обнаружено тело 61-летнего владельца дачи. Эксперты не обнаружили у него телесных повреждений, способных привести к смерти. Мужчина отравился окисью углерода, что характерно для гибели на пожаре. Однако предварительной причиной пожара оказался поджог.





Следователи, сотрудники милиции и эксперты установили, что имел место факт убийства. В умышленном поджоге уснувшего в состоянии алкогольного опьянения на полу сарая отца подозревается его 38-летний сын, ранее судимый за уклонение от содержания детей. Мотив преступления — личные неприязненные отношения и предшествовавшая поджогу ссора между родственниками.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос избрания в отношении него меры пресечения. Расследование продолжается.