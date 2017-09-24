ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Две станции третьей линии минского метро почти готовы

25.09.2017 11:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 сен — Sputnik. Отделочные работы уже ведутся на двух станциях третьей линии столичного метрополитена — "Вокзальной" и "Ковальской слободе", сообщили в понедельник в Мингорисполкоме.

Третья линия минского метрополитена должна быть открыта до конца 2020 года, она пройдет от "Фрунзенской" до "Слуцкого гостинца", а в далекой перспективе будет продлена и до спального микрорайона Зеленый луг.

Две станции третьей линии минского метро почти готовы
© Фото: Фейсбук / Андрей Кузьмин
Минскому метро 33 года: неожиданные факты о столичной подземке

Как стало известно в ходе оперативного совещания в Мингорисполкоме в понедельник, в сентябре строители приступили к строительству трех станций третьей линии — "Аэродромной", "Неморшанского сада" и "Слуцкого гостинца". Сейчас на площадках подготавливают территорию.

На станциях "Ковальская слобода" и "Вокзальная" уже ведутся отделочные работы — они почти готовы к работе.

Первый пусковой комплекс третьей линии столичного метро будет состоять из "Ковальской слободы", "Вокзальной", "Площади Франтишка Богушевича" и "Юбилейной площади". Сооружение станций проходит одновременно.

Всего в первом участке третьей линии будет семь станций, ее протяженность составит чуть более восьми с половиной километров.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас строители приступают к сооружению еще трех новых станций метрополитена.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродненском районе в убийстве отца подозревается сын
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика