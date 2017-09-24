Две станции третьей линии минского метро почти готовы

МИНСК, 25 сен — Sputnik. Отделочные работы уже ведутся на двух станциях третьей линии столичного метрополитена — "Вокзальной" и "Ковальской слободе", сообщили в понедельник в Мингорисполкоме.

Третья линия минского метрополитена должна быть открыта до конца 2020 года, она пройдет от "Фрунзенской" до "Слуцкого гостинца", а в далекой перспективе будет продлена и до спального микрорайона Зеленый луг.

Как стало известно в ходе оперативного совещания в Мингорисполкоме в понедельник, в сентябре строители приступили к строительству трех станций третьей линии — "Аэродромной", "Неморшанского сада" и "Слуцкого гостинца". Сейчас на площадках подготавливают территорию.

На станциях "Ковальская слобода" и "Вокзальная" уже ведутся отделочные работы — они почти готовы к работе.

Первый пусковой комплекс третьей линии столичного метро будет состоять из "Ковальской слободы", "Вокзальной", "Площади Франтишка Богушевича" и "Юбилейной площади". Сооружение станций проходит одновременно.

Всего в первом участке третьей линии будет семь станций, ее протяженность составит чуть более восьми с половиной километров.