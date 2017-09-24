Активисты инициативной группы «Хайсы» установили три больших металлических креста в урочище возле деревни Хайсы Витебского района — на месте, где нашли массовые захоронения людей. Это место в народе называют « витебскими Куропатами ».



Фото: группа в Фейсбуке «Хайсы — Віцебскія Курапаты»

Напомним, в ноябре 2014 года возле дороги Р-115 в лесном массиве рядом с деревнями Дреколье и Хайсы люди нашли более 40 раскопанных ям с человеческими останками. У большинства черепов в затылочной или теменной части имелись отверстия, скорее всего пулевые. Старожилы рассказывают, что здесь в 1938−1939 годах расстреливали людей. В 2016-м найденные останки перезахоронили в братской могиле возле железнодорожной станции Лужесно. Но не как жертв сталинских репрессий, а как жертв Великой Отечественной войны.

Весной 2017-го кости и черепа с отверстиями в области затылка (предположительно, от пуль) обнаружили уже в другой части леса под Хайсами, примерно в 300−400 метрах от захоронений, найденных в 2014-м. 7 больших раскопов и около 10 маленьких ям увидел местный житель.



Фото: группа в Фейсбуке «Хайсы — Віцебскія Курапаты»



Фото: группа в Фейсбуке «Хайсы — Віцебскія Курапаты»



Фото: группа в Фейсбуке «Хайсы — Віцебскія Курапаты»

Рядом с останками находились предметы — очки, пуговицы, расчески, резиновая обувь, посуда и т.д. На некоторых вещах был виден год выпуска — чаще всего 1937-й. В могилах и возле них лежало очень много пуль, их здесь собирали десятками.

На месте захоронений работали специалисты 52-го поискового батальона и научные сотрудники Института истории Академии наук Беларуси. В заключении Института НАН сказано, что собранные находки (гильзы, обувь, предметы индивидуального использования, монеты, пуговицы и др.), черепа с огнестрельными ранениями и способ захоронения являются косвенными свидетельствами массовых репрессий на территории БССР периода 1937−1938 годов.



Фото: Игорь Матвеев

После окончания всех поисковых и архивно-исследовательских работ в урочище Хайсы рассмотрят вопрос о придании этой территории статуса историко-мемориального места. Такой ответ на запрос получила Витебская организация партии БНФ от облсовета депутатов.



Фото: группа в Фейсбуке «Хайсы — Віцебскія Курапаты»