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В лесу возле "витебских Куропат" установили кресты
25.09.2017 11:27 — Новости Общества | Tut.by
Активисты инициативной группы «Хайсы» установили три больших металлических креста в урочище возле деревни Хайсы Витебского района — на месте, где нашли массовые захоронения людей. Это место в народе называют «
Напомним, в ноябре 2014 года возле дороги Р-115 в лесном массиве рядом с деревнями Дреколье и Хайсы люди
Весной 2017-го кости и черепа с отверстиями в области затылка (предположительно, от пуль) обнаружили уже в другой части леса под Хайсами, примерно в 300−400 метрах от захоронений, найденных в 2014-м. 7 больших раскопов и около 10 маленьких ям увидел местный житель.
Рядом с останками находились предметы — очки, пуговицы, расчески, резиновая обувь, посуда и т.д. На некоторых вещах был виден год выпуска — чаще всего 1937-й. В могилах и возле них лежало очень много пуль, их здесь собирали десятками.
На месте захоронений работали специалисты 52-го поискового батальона и научные сотрудники Института истории Академии наук Беларуси. В заключении Института НАН сказано, что собранные находки (гильзы, обувь, предметы индивидуального использования, монеты, пуговицы и др.), черепа с огнестрельными ранениями и способ захоронения являются косвенными свидетельствами массовых репрессий на территории БССР периода 1937−1938 годов.
После окончания всех поисковых и архивно-исследовательских работ в урочище Хайсы рассмотрят вопрос о придании этой территории статуса историко-мемориального места. Такой
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Активисты инициативной группы "Хайсы" установили три больших металлических креста в урочище возле деревни Хайсы Витебского района - на месте, где нашли массовые...
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