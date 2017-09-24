Этот год удачный не только для грибников, но и для огородников. В соцсетях белорусы активно делятся снимками наполненных бульбой закрамов. TUT.BY сделал подборку самых позитивных «картофельных» фотографий в Инстаграме и поговорил с их авторами об урожае.



Фото: инстаграм marusyazaverach.

Автор фото Маша Заверач рассказала, что такой огромный урожай картошки собрали их родственники из деревни Житомля Гродненского района. Весной семья засадила примерно 35 соток — около 20 на поле и 15 в огороде.

— Я даже в школе на сельхозработах столько картошки не видела, поэтому и сфотографировала, — написала нам Маша.

Рекордный урожай, говорит, собирали большой семье с обеда и до вечера.

А этот счастливый парень на фото ниже фотограф TUT.BY Иван Яриванович. Свой урожай картошки он собирал в деревне Романовичи Гомельского района.

— Огород у нас 25 соток, но картошки мы садим немного, — говорит Иван. — Убирали ее в субботу с 10 утра и до полудня, копали вчетвером — я, жена и тесть с тещей.



Фото: инстаграм lavonvouk .

Картошка, признается собеседник, этой осенью уродила очень крупная: «в разы больше, чем в прошлом году».

— Когда все собрали и привезли в гараж сушить, я и попросил жену сделать этот снимок.

— А где такое же счастливое фото жены?

— Нет, — смеется Иван. — Жена была не очень довольна, что приходится копать картошку. Она не понимает, зачем из года в год тратить на это время.

А вот еще несколько снимков белорусов, которые не сдержались, чтобы не рассказать про свой урожай.

Картофельный пъедистал в своем инстаграм выложил koljasokil. Снимок он подписал так: «Картопельфест… Як згадаю, эх».



Фото: инстаграм koljasokil .

А это отважный борец за урожай из Шарковщины, Витебская область.

— Картофельные войска особого назначения, миссия выполнена. Драникам быть! — подписал свой снимок mooviek.



Фото: инстаграм mooviek .

— Шел второй день празднования 950-летия города… — написала под этим снимком yagminskaya.



Фото: инстаграм yagminskaya .

И завершим нашу подборку вот этим снимком. Творческий маркетинговый ход на своей страничке выжил psixotropp. Снимок он подписал так: «Вот они, белорусские технологии…»



Фото: инстаграм psixotropp .