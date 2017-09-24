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"Миссия выполнена, драникам быть!" Урожай картошки на фото белорусов в Инстаграме
25.09.2017 11:53 — Новости Общества | Tut.by
Этот год удачный не только для грибников, но и для огородников. В соцсетях белорусы активно делятся снимками наполненных бульбой закрамов. TUT.BY сделал подборку самых позитивных «картофельных» фотографий в Инстаграме и поговорил с их авторами об урожае.
Автор фото Маша Заверач рассказала, что такой огромный урожай картошки собрали их родственники из деревни Житомля Гродненского района. Весной семья засадила примерно 35 соток — около 20 на поле и 15 в огороде.
— Я даже в школе на сельхозработах столько картошки не видела, поэтому и сфотографировала, — написала нам Маша.
Рекордный урожай, говорит, собирали большой семье с обеда и до вечера.
А этот счастливый парень на фото ниже фотограф TUT.BY Иван Яриванович. Свой урожай картошки он собирал в деревне Романовичи Гомельского района.
— Огород у нас 25 соток, но картошки мы садим немного, — говорит Иван. — Убирали ее в субботу с 10 утра и до полудня, копали вчетвером — я, жена и тесть с тещей.
Картошка, признается собеседник, этой осенью уродила очень крупная: «в разы больше, чем в прошлом году».
— Когда все собрали и привезли в гараж сушить, я и попросил жену сделать этот снимок.
— А где такое же счастливое фото жены?
— Нет, — смеется Иван. — Жена была не очень довольна, что приходится копать картошку. Она не понимает, зачем из года в год тратить на это время.
А вот еще несколько снимков белорусов, которые не сдержались, чтобы не рассказать про свой урожай.
Картофельный пъедистал в своем инстаграм выложил koljasokil. Снимок он подписал так: «Картопельфест… Як згадаю, эх».
А это отважный борец за урожай из Шарковщины, Витебская область.
— Картофельные войска особого назначения, миссия выполнена. Драникам быть! — подписал свой снимок mooviek.
— Шел второй день празднования 950-летия города… — написала под этим снимком yagminskaya.
И завершим нашу подборку вот этим снимком. Творческий маркетинговый ход на своей страничке выжил psixotropp. Снимок он подписал так: «Вот они, белорусские технологии…»
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Этот год удачный не только для грибников, но и для огородников. В соцсетях белорусы активно делятся снимками наполненных бульбой закрамов. TUT.BY сделал подборку...
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