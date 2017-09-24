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Погода на неделю: без осадков, но с заморозками

25.09.2017 11:52 — Новости Общества | Tut.by  
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В последнюю рабочую неделю сентября сохранится антициклональный характер погоды, осадки маловероятны, но температурный фон будет постепенно понижаться. Во второй половине недели в отдельных районах Беларуси ожидаются ночные заморозки. Об этом TUT.BY рассказала замначальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Во вторник, 26 сентября, осадки не прогнозируются. Температура воздуха к утру понизится до +5…11 °С, в дневные часы воздух будет прогреваться, и максимальная температура воздуха во второй половине дня достигнет +15…21 °С.

27 сентября, в среду, также без осадков, но будет прохладнее: минимальная температура воздуха ночью опустится до +2…9 °С, максимальная температура днем составит +12…18 °С.

28 сентября, в четверг, существенных осадков по Беларуси не ожидается, но в страну будет поступать более прохладный и влажный воздух, так что ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха в утренние часы понизится до +2…7 °С, в отдельных районах ожидаются слабые заморозки до 0…-2 °С; максимальная температура днем не выше +9…16 °С.

В пятницу, 29 сентября, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +1…7 °С, местами прогнозируются заморозки до 0…-3 °С, максимальная температура днем +9…16 °С.

Погода с Михалком ТУТ

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